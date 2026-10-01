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Danone maintient le cap en 2026 avant ses ventes du troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 18:11

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Danone aborde la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, prévue le 28 octobre, avec des objectifs 2026 inchangés. Le groupe vise toujours une croissance des ventes comprise entre 3% et 5% en données comparables, ainsi qu'une progression du résultat opérationnel courant supérieure à celle du chiffre d'affaires.

Au premier semestre, les ventes ont progressé de 3,5% en comparable, avec une accélération au deuxième trimestre à 4,2%, contre 2,7% au premier. Cette dynamique a été soutenue à la fois par les volumes et le mix ( 1,9%) et par les prix ( 2,3%). Danone prévoit de poursuivre des hausses tarifaires ciblées au troisième trimestre.

La croissance reste toutefois contrastée selon les régions. Dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, les ventes ont progressé de 3,6% au deuxième trimestre, mais de seulement 0,6% en Europe, où le groupe travaille notamment à restaurer la dynamique de la nutrition infantile. L'activité Eaux a, de son côté, bénéficié d'un bon début de saison, portée par Evian et Volvic.

Dans les Amériques, la croissance a atteint 4,3%, essentiellement grâce aux prix, tandis que l'Amérique du Nord a progressé de 2,6%. Danone y constate les premiers signes d'amélioration de son portefeuille de produits laitiers et végétaux, tout en soulignant que son redressement reste progressif.

L'Asie-Pacifique s'est montrée plus dynamique, avec une hausse des ventes de 5,2%, principalement tirée par les volumes. En Chine, la nutrition infantile continue d'afficher une bonne tenue malgré la normalisation du marché, tandis que la marque de boissons Mizone devrait encore peser sur le troisième trimestre.

Enfin, le périmètre du groupe évolue avec l'intégration de Huel depuis septembre et la création de la coentreprise avec Arcor en Argentine. La publication du troisième trimestre permettra notamment d'évaluer si Danone parvient à prolonger l'accélération observée au printemps tout en maintenant une contribution positive des volumes.

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