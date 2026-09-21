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Danone lève 1,5 milliard d'euros via une émission obligataire en trois tranches
information fournie par Zonebourse 21/09/2026 à 18:15
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Le géant de l'agroalimentaire a annoncé avoir réalisé avec succès une émission obligataire d'un montant total de 1,5 milliard d'euros. S'inscrivant dans le cadre d'une gestion active de sa liquidité, cette opération permet à l'entreprise d'accroître sa flexibilité financière tout en allongeant la maturité globale de sa dette.

L'opération s'articule autour de trois tranches de 500 millions d'euros chacune : une tranche à 18 mois assortie d'un coupon variable égal à l'Euribor 3 mois 0,30%, une tranche à 5 ans assortie d'un coupon fixe de 4,0910% et une tranche à 9 ans assortie d'un coupon fixe de 4,4180%.

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