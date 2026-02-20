Danone-Les rappels de laits infantiles occultent un T4 au-dessus des attentes

(Actualisé avec commentaires d'analystes aux §§ 6-8 et 13, cours à jour au § 5)

Danone DANO.PA a enregistré de solides ventes en Asie au quatrième trimestre malgré des difficultés sur le marché américain, a déclaré vendredi le géant agroalimentaire français, dont les résultats financiers ont cependant été obscurcis par les importants rappels de laits infantiles annoncés depuis le début de l'année.

Le propriétaire des yaourts Activia et de l'eau Evian, qui a fait état d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, a tempéré vendredi, face aux questions des analystes, l'impact des rappels massifs de laits infantiles.

"Le rappel simultané de plusieurs acteurs du secteur a perturbé quelque peu les rayons", a déclaré le directeur financier Juergen Esser, ajoutant prévoir un impact ponctuel de 0,5% à 1% sur les ventes du premier trimestre.

Plusieurs grands fabricants de produits premier âge, dont Nestlé, Danone et Lactalis, ont été contraints à des rappels de laits infantiles en raison de la présence de céréulide, une toxine pouvant provoquer des nausées et des vomissements. Elle a été détectée dans des ingrédients provenant d'un fournisseur chinois.

Danone, dont l'action reculait de 0,4% à 73,82 euros vers 11h45 GMT à la Bourse de Paris, est particulièrement exposé à ces rappels, la vente de lait infantile en Chine comptant pour environ 17% de son bénéfice total, selon les analystes de Jefferies.

Selon Celine Panuti de JP Morgan, la conférence téléphonique avec la direction a laissé entrevoir un début d’exercice 2026 plus lent.

"Danone devrait subir au premier trimestre un impact ponctuel lié aux rappels de laits infantiles, estimé entre 50 et 100 points de base", souligne-t-elle dans une note.

Elle ajoute que cette annonce constitue une surprise, le groupe ayant jusqu’ici évoqué un impact non significatif du rappel en tant que tel.

Danone a déclaré vendredi que l’évaluation sera finalisée une fois l’ensemble des rappels achevés.

Le groupe a également précisé aux analystes qu'aucun produit vendu par les circuits officiels en Chine n’avait été affecté.

"ÉLEVER LE NIVEAU DE JEU" AUX USA

Danone vise en 2026 une croissance du chiffre d’affaires en données comparables comprise entre 3% et 5% et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d’affaires.

"Compte tenu de la régularité de ses performances et de l’amélioration continue de son profil de rentabilité, nous estimons que le groupe est solidement positionné pour atteindre le milieu, voire le haut, de sa fourchette d’objectifs", a commenté Filippo Ercole Piva d'AlphaValue.

Le chiffre d'affaires net trimestriel est ressorti en hausse de 4,7% en comparable, à 6,68 milliards d'euros, alors que les analystes tablaient sur +4,3% à 6,67 milliards dans un consensus fourni par Danone.

La performance a été tirée par la Chine, où les ventes ont bondi de 10,4% en comparable, portées par une forte demande en nutrition médicale et en alimentation infantile, compensant largement la faiblesse des crèmes pour café sur un marché américain très concurrentiel.

"Il est clair qu’aux États-Unis, notre performance en 2025 n’a pas été à la hauteur de nos attentes. Nous ne sommes pas là où nous devrions être. Et nous savons que nous devons élever notre niveau de jeu", a déclaré le directeur général Antoine de Saint-Affrique aux analystes.

Danone proposera un dividende de 2,25 euros pour 2025, en hausse de 4,7% sur un an.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Dominique Vidalon à Paris et Alexander Marrow à Londres, édité par Augustin Turpin)