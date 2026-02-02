Danone : le support des 66E sauvé in extremis ?
C'était la conséquence prévisible d'un énorme "gap de rupture sous 73E le 21 janvier : le titre semblait se diriger vers le retracement imminent du plancher majeur des 64E, testé sans relâche de fin octobre 2024 à mi-janvier 2025.
Danone semble maintenant en mesure de revenir tester les 70E, le plancher affiché le 30/07/2025 au lendemain du gros "gap" haussier ouvert au-dessus de 66,36E.
En cas de rechute ultérieure sous les 64E, Danone s'en irait refermer le "gap" des 62,3E du 26/8/2024 puis des 58.88E du 30/07/2024.
