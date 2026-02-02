 Aller au contenu principal
Danone : le support des 66E sauvé in extremis ?
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 14:46

Danone qui avait fini le 30 janvier à 65.85E se retrouvait en grande difficulté et en situation techniquement périlleuse sous le support des 66E du 28 juillet 2025.
C'était la conséquence prévisible d'un énorme "gap de rupture sous 73E le 21 janvier : le titre semblait se diriger vers le retracement imminent du plancher majeur des 64E, testé sans relâche de fin octobre 2024 à mi-janvier 2025.
Danone semble maintenant en mesure de revenir tester les 70E, le plancher affiché le 30/07/2025 au lendemain du gros "gap" haussier ouvert au-dessus de 66,36E.
En cas de rechute ultérieure sous les 64E, Danone s'en irait refermer le "gap" des 62,3E du 26/8/2024 puis des 58.88E du 30/07/2024.

Valeurs associées

DANONE
68,9400 EUR Euronext Paris +4,71%
