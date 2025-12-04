Danone lance un programme de rachat de 3,8 millions d'actions pour neutraliser la dilution
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 18:15
Le rachat débutera le 5 décembre 2025 et sera déployé dans les semaines suivantes.
Les titres acquis seront destinés aux dispositifs d'actionnariat salarié, indique la firme.
L'action Danone a achevé la séance sur un repli de 0,65% mais affiche une progression de 17% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|76,1200 EUR
|Euronext Paris
|-0,65%
