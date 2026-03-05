Danone lance le second volet de son Impact Journey
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 09:02
Dans les cinq prochaines années, Danone concentrera ses efforts sur trois priorités inchangées : la santé par l'alimentation, la nature et les collaborateurs & communautés.
Promouvoir et améliorer la santé par l'alimentation pour les consommateurs et les patients
Sur la période 2026-2030, le groupe agroalimentaire intensifiera ses efforts pour améliorer le profil nutritionnel de ses produits, en étendant son objectif de réduction du sucre (un maximum de 10 g pour 100 g) à l'ensemble de ses produits laitiers et végétaux du quotidien pour adultes. Le groupe renforcera également son action contre les carences en fer et la malnutrition liée aux maladies, notamment grâce à des programmes de dépistage.
Ces objectifs pour 2030 traduisent l'ambition de Danone : améliorer l'alimentation et la santé dans le monde, déployer des solutions basées sur la science et renforcer son impact sur la nutrition globale.
Préserver et régénérer la nature
En outre, Danone poursuit son action autour de cinq priorités clés de son pilier nature : réduire les émissions de gaz à effet de serre et en particulier le méthane, développer l'agriculture régénératrice, préserver l'eau et soutenir l'accès à l'eau, promouvoir les emballages circulaires et réduire le gaspillage alimentaire.
La société progresse vers ses objectifs de réduction de CO2, avec des émissions qui ont diminué de 21 % en 2025 par rapport à 2020, en ligne avec sa trajectoire SBTi 1,5 °C pour 2030, et confirme ses engagements pour 2030. Elle poursuit également son objectif de réduire de 30% d'ici 2030 les émissions de méthane liées au lait frais utilisé dans ses produits laitiers, par rapport à 2020.
Elle a par ailleurs élargi son objectif en matière d'agriculture régénératrice et vise désormais à s'approvisionner à hauteur de 45% de ses principaux ingrédients à risque sourcés directement auprès d'exploitations engagées dans l'agriculture régénératrice d'ici 2030 (contre 39% en 2025).
Danone a enfin étendu le périmètre de ses engagements en matière de chaînes d'approvisionnement vérifiées sans déforestation ni conversion (vDCF).
Danone continue d'investir pour réduire son empreinte hydrique sur l'ensemble de ses catégories de produits. Le groupe s'engage à faire progresser les solutions d'emballages circulaires. Plus de 45% de ses eaux sont proposées dans des emballages réutilisables et le Groupe a déjà réduit son utilisation de plastique vierge de 17% depuis 2019, alors même que l'usage du plastique dans l'industrie a augmenté de 10%.
Favoriser le développement des collaborateurs et des communautés
Par ailleurs, au cours des cinq prochaines années, Danone élargira et renforcera son soutien à ses collaborateurs et aux communautés.
Fort du programme pionnier Dan'Cares, qui fournit une couverture médicale à 90 000 salariés dans le monde, Danone déploie aujourd'hui des programmes renforcés pour ses salariés. Les politiques en direction des parents, des aidants et d'accompagnement en cas de cancer ou de maladie grave sont désormais regroupées au sein du cadre élargi Dan'Life, avec l'ambition d'étendre la couverture à plus de 95% des salariés éligibles d'ici 2030.
Dans le même temps, Danone accélère ses investissements dans le développement des compétences d'avenir, en s'appuyant sur les programmes de l'AI Academy destinés aux salariés et en développant des initiatives telles que la Danone Milk Academy, avec l'ambition de former 10 000 partenaires agriculteurs et travailleurs de sa chaîne d'approvisionnement laitière d'ici 2030.
