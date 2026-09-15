Danone inaugure sa plus grande ligne de production en France

Face au vieillissement de la population et à la montée des maladies chroniques, Danone renforce ses capacités de nutrition médicale en Europe. En présence d'Antoine de Saint-Affrique, directeur général de Danone, le groupe agroalimentaire a inauguré aujourd'hui à Steenvoorde sa plus grande ligne de nutrition médicale en France.

Cet investissement de 70 millions d'euros, annoncé en 2024, illustre la double ambition de Danone : développer en France des capacités industrielles de pointe au service de la santé, contribuant ainsi à renforcer la souveraineté industrielle, sanitaire et économique du pays, et faire de Steenvoorde un pôle européen de référence en nutrition médicale.

Alors que la population mondiale de plus de 60 ans devrait doubler d'ici 2050, la montée des maladies chroniques accroît le risque de dénutrition associée à la maladie, qui touche entre 30 et 50% des patients hospitalisés selon l'OMS Europe.

Pour répondre à ces besoins croissants et permettre à chacun de vieillir en bonne santé, Danone accélère dans la nutrition médicale, un axe majeur de sa stratégie Renew Danone.

Le groupe renforce ses capacités de production, développe son expertise scientifique et poursuit l'innovation pour accompagner l'évolution des besoins de santé.

En France, Danone Santé Nutrition, qui regroupe les activités de nutrition infantile et de nutrition médicale, met cette expertise au service des patients et des professionnels de santé afin de mieux intégrer la nutrition spécialisée aux parcours de soins.

Steenvoorde, un pôle stratégique de la nutrition spécialisée en Europe

Avec cet investissement, Steenvoorde est aujourd'hui l'un des principaux sites européens dédiés à la nutrition spécialisée. Le site concentre aujourd'hui trois activités stratégiques : le lait infantile, la nutrition médicale et les ingrédients laitiers de spécialité issus de technologies de filtration développées ces dernières années.

Au sein du réseau industriel de Danone, le site de Steenvoorde se distingue par son expertise unique dans la production d'ingrédients entrant dans la composition de produits de nutrition médicale, également fabriqués sur le site.

Grâce à cette expansion, le site deviendra l'un des sites de production de référence pour les gammes Fortimel (compléments nutritionnels oraux hyperprotéinés et/ou hyperénergétiques sous forme de boissons, de crèmes dessert ou de poudres). Leur diversité de formats, de textures et de recettes, dont des alternatives d'origine végétale, répond à des besoins nutritionnels spécifiques tout en s'adaptant aux préférences des patients.

D'une capacité de près de 20 millions de litres de compléments nutritionnels oraux par an, la nouvelle ligne produira près de 150 références Fortimel. Elle constitue la plus grande ligne de production de nutrition médicale en France tant en capacité de production qu'en taille.

Cette nouvelle ligne consolide ainsi l'ancrage de Danone dans les Hauts-de-France, territoire historique du groupe et bassin laitier majeur. Le site s'appuie sur plus de 400 exploitations agricoles partenaires et sur une collecte régionale multipliée par six en quatre ans, contribuant au dynamisme de la filière laitière et au renforcement de la souveraineté industrielle, sanitaire et économique française.

Fort de 115 ans d'histoire industrielle, Steenvoorde représente plus de 400 emplois directs. Avec la laiterie de Bailleul et le centre logistique de Lilpark, Danone compte plus de 700 collaborateurs dans la région.