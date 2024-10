Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone : gagne +3% vers 65,9%, test crucial des 66E imminent information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 19:04









(CercleFinance.com) - Danone gagne +3% vers 65,9E et revient au contact de la résistance majeure moyen terme des 66,05E du 11 septembre dernier.

le prochain objectif reste le même depuis 2 ans : combler le 'gap' des 67,3E du 25 février 2020.





Valeurs associées DANONE 65,76 EUR Euronext Paris +2,75%