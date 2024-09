Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone: émission obligataire de 700 ME sur 7 ans information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 18:31









(CercleFinance.com) - Danone annonce avoir réalisé aujourd'hui le placement d'une émission obligataire d'un montant de 700 millions d'euros, avec une maturité de 7 ans et assortie d'un coupon de 3,20%.



Cette émission permettra à Danone d'accroître sa flexibilité financière tout en allongeant la maturité de sa dette.



Le règlement-livraison est prévu le 12 septembre 2024 et les obligations seront cotées sur Euronext Paris.







