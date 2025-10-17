 Aller au contenu principal
Danone : efface la résistance des 77E du 2 mai
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 15:26

Après de mois de molle consolidation entre 71E et 76,5E, Danone écarte le risque de double-top annuel en effaçant a résistance des 77E du 2 mai et s'ouvre ainsi la route des 82E, l'ex zénith historique du 30 août 2019.

Valeurs associées

DANONE
77,520 EUR Euronext Paris +1,60%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com.

