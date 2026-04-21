Danone, DMS, Vusion...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Bureau Veritas

Le spécialiste de la certification annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Carrefour

Le distributeur livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Danone

Le groupe dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

DMS Group

Au premier trimestre 2026, DMS Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 10 millions d'euros, en repli de 8% par rapport au premier trimestre 2025. Dans un marché extrêmement complexe internationalement et après un quatrième trimestre 2025 record, le début de l'année 2026 est donc marqué par un repli ponctuel de l'activité de la société française spécialisée dans les systèmes d'imagerie au service du diagnostic médical. Cette évolution trimestrielle ne préjuge néanmoins pas du niveau d'activité annuelle, avec un chiffre d'affaires attendu en croissance au deuxième trimestre 2026 et sur l'ensemble de l'exercice 2026.

EssilorLuxottica

Le géant de l'optique présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Eurofins Scientific

Le groupe de laboratoires d'analyses détaillera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Fnac Darty

Le distributeur annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

GTT

Le groupe signalera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Haffner Energy

Haffner Energy annonce la signature d'un protocole d'accord historique (MoU) le 16 avril 2026 entre le gouvernement du Maharashtra (Inde), JW Global Group et The Seed Consortium Partners. Cet accord représente environ 15 milliards d'euros (1 65 000 crores de roupies) d'investissements répartis sur quatre projets d'infrastructures et de technologies propres à grande échelle, dont deux reposent sur les technologies de Haffner Energy. Ces quatre projets seront développés sur 275 hectares répartis de part et d'autre de la rivière Bhima, à proximité du Réservoir du Barrage d'Ujani dans l'Etat du Maharashtra.

HighCo

Le spécialiste du marketing et de la communication précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

ID Logistics

Le spécialiste européen de la logistique contractuelle rendra compte de son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Interparfums

Le créateur de parfums détaillera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

L'Oréal

Le géant des cosmétiques annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Mauna Kea

La société spécialisée dans les dispositifs médicaux indiquera ses résultats annuels.

Paref

Le chiffre d'affaires consolidé de Paref s'élève à 6,2 millions d'euros au premier trimestre 2026, soit une hausse de 5% par rapport au 1er trimestre 2025. Les revenus locatifs bruts sont en hausse significative, portés par la contribution du nouveau bail signé sur l'actif parisien Tempo et l'impact positif de l'indexation des loyers.La maturité moyenne pondérée des baux (WALB) du portefeuille s'affiche à 4,03 ans contre 4,23 ans fin 2025.

Rexel

Le spécialiste la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Verallia

Le producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires en verre

Vusion

En données ajustées, le chiffre d'affaires de Vusion a atteint 294 millions d'euros au premier trimestre 2026, en croissance de 26% sur un an. Sur cette période, les prises de commandes mondiales s'établissent à 316 MEUR, conformément aux attentes. Le chiffre d'affaires des VAS (Value Added Services) a atteint 51 MEUR, en forte croissance de 53%. Vusion confirme les objectifs de croissance et de rentabilité sur l'exercice 2026 annoncés lors de la publication de ses résultats annuels le 26 février dernier. La croissance annuelle du chiffre d'affaires ajusté devrait être toujours comprise entre 15 et 20% à taux de change et droits de douane constants. Ce chiffre d'affaires ajusté devrait être réparti de manière assez équilibrée entre le premier et le second semestre (tous deux autour de 800 à 900 MEUR), avec toutefois un taux de croissance plus fort au premier semestre qu'au second.