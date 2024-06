Danone, DMC, Michelin et Crédit Agricole lancent Biotech Open Platform

(AOF) - Danone, Michelin, la start-up américaine DMC Biotechnologies et le Crédit Agricole Centre France ont acté le projet de création de Biotech Open Platform, un outil qui permettra de développer à plus grande échelle des processus de fermentation avancés, et en particulier la fermentation de précision, un processus biotechnologique révolutionnaire de production de matériaux et ingrédients biosourcés. Cette plateforme industrielle et technologique représente un investissement de plus de 16 millions d'euros dans sa première phase.

Cette plateforme sera implantée à Clermont-Ferrand au sein du Centre des Matériaux Durables du Parc Cataroux, un accélérateur d'innovations porté par Michelin.

Biotech Open Platform bénéficie également du soutien de plusieurs acteurs publics et privés : l'Université Clermont Auvergne, la société Greentech, la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du FEDER et Clermont Auvergne Métropole.

Le projet prévoit l'installation dès 2025 d'une première ligne de fabrication à échelle démonstrateur, incluant un fermenteur ainsi qu'une chaîne de purification.