Danone dit travailler sur un plan d'adaptation aux nouveaux défis

(Crédits photo : Flickr - ) (Actualisé avec précisions et cours de Bourse) PARIS, 16 octobre (Reuters) - La direction de Danone DANO.PA travaille sur un plan d'adaptation de l'entreprise à son nouvel environnement et aux nouveaux défis du secteur, a déclaré un porte-parole du groupe, refusant toutefois de confirmer les informations sur un départ de la directrice financière. Le magazine Challenges https://www.challenges.fr/industrie/danone-perd-sa-numero-deux-cecile-cabanis_732888 a rapporté sur son site internet que Cécile Cabanis, directrice financière de Danone, était sur le point de quitter le groupe agroalimentaire, alors que son PDG, Emmanuel Faber, prépare une vaste réorganisation. "Emmanuel Faber, Cécile Cabanis, le comex [comité exécutif] et le conseil d'administration travaillent, depuis juillet et après plusieurs mois d'observation, sur un plan d'adaptation de l'entreprise au nouvel environnement et aux nouveaux enjeux du secteur", a dit le porte-parole. Selon Challenges, l'organisation historique de Danone autour de quatre grands métiers (les produits laitiers frais et d'origine végétale, les eaux, la nutrition infantile et la nutrition médicale) devrait laisser la place à des filiales géographiques. "Cette transformation profonde, qui se calque sur le modèle des multinationales comme Nestlé NESN.S , aurait pu conduire au partage de la présidence et de la direction générale entre le numéro un et deux de l'entreprise. Mais Emmanuel Faber n'a pas voulu céder une once de son pouvoir. Et Cécile Cabanis a tiré sa révérence", écrit le magazine. Sollicitée, Cécile Cabanis n'a pas répondu dans l'immédiat. A la Bourse de Paris, l'action Danone reculait de 3,37% à 53,34 euros vers 14h35, accusant la plus forte baisse de l'indice CAC 40 .FCHI , qui affiche un gain de 1,69% au même moment. La chute des ventes de bouteilles d'eau ont pesé sur les résultats de Danone qui a fait état au deuxième trimestre d'un recul de 5,7% de son chiffre d'affaires en données organiques, une baisse bien plus marquée que celle anticipée par les analystes. Danone a en outre averti en juillet que les coûts liés à la crise du coronavirus allaient peser sur sa marge opérationnelle pour le reste de l'année. Le groupe publiera ses résultats du troisième trimestre le 20 octobre. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Dominique Vidalon, version française Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame et Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -2.97% CAC 40 Euronext Paris +2.10% NESTLE SIX Swiss Exchange +0.69%