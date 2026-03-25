Danone, Dassault Systèmes, Orange...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air Liquide

Le groupe a annoncé la mise en service d'une nouvelle usine de fabrication de matériaux avancés à Taichung.

Claranova

La société dédiée à l'édition de logiciels publiera ses résultats annuels.

Danone

Danone fait part de la création d'une joint-venture avec Arcor, dédiée au marché laitier en Argentine, joint-venture qui réunira l'activité produits laitiers du groupe français en Argentine avec Mastellone Hermanos et leur filiale logistique commune Logistica La Serenísima.

Dassault Systèmes

Dassault Systèmes annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer aux actionnaires, lors de l'AG du 20 mai, un dividende de 0,27 EUR par action au titre de l'exercice 2025, exclusivement en numéraire.

DBV Technologies

DBV Technologies a annoncé hier soir dans un communiqué son admission dans les indices CAC Mid 60 et SBF 120, à l'issue de la révision annuelle d'Euronext Paris du 12 mars dernier.

Groupe Crit

Groupe Crit publie un résultat net part du groupe de 31,2 MEUR au titre de 2025, contre 73 MEUR pour 2024, ainsi qu'un EBITDA de 145,3 MEUR, contre 149,1 MEUR l'année précédente, soit une marge d'EBITDA en retrait de 0,5 point à 4,3%.

Engie

Engie annonce plusieurs évolutions et nominations au sein de son Comité Exécutif.

Entech

Entech a généré un chiffre d'affaires consolidé de 76 millions d'euros au titre de l'exercice 2025, soit une progression de 62% (prorata temporis) comparé au chiffre d'affaires de l'exercice 2024 (exercice exceptionnel de 9 mois).

Eurazeo

Eurazeo fait part de la nomination de Siu-Wai Ng en tant que partner - head of product au sein de l'équipe investor relations. Basée à Londres, elle sera rattachée à Mathieu Teisseire, managing partner and global head of investor relations, et rejoindra le management committee.

FDE

Au premier semestre de son exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires consolidé de Française de l'Energie (FDE) s'établit à 14,2 millions d'euros, en croissance de 16,5% sur un an.

Ipsos

Ipsos a annoncé la nomination d'Alexandre Boissy au poste de directeur général adjoint, à compter du 7 avril prochain.

LNA Santé

Le spécialiste de la dépendance communiquera ses résultats annuels.

NRJ Group

Le groupe affiche une forte progression de son bénéfice en 2025 grâce à des éléments exceptionnels, dans un contexte opérationnel plus difficile marqué par la baisse des revenus publicitaires.

Orange

Orange a annoncé être entré en négociations exclusives avec le fonds Verdoso en vue de céder Globecast, sa filiale spécialisée dans les services de diffusion de contenus audiovisuels. Présente à l'échelle mondiale, l'entreprise accompagne chaînes, détenteurs de droits et plateformes grâce à une infrastructure combinant satellite, fibre et IP.

OVHCloud

OVHcloud indique avoir signé un contrat engageant en vue d'acquérir Dragon LLM, une plateforme de fine-tuning de modèles IA dédiée aux industries régulées, une opération qui vise à renforcer son expertise dans l'IA générative.

Prodways

Prodways a publié ses résultats annuels, marqués par une hausse de l'Ebitda courant et de la marge associée. Les autres lignes de comptes sont en repli.

Quadient

La plateforme d'automatisation intelligente signalera ses résultats annuels.

Showroomprivé

Le groupe spécialisé dans la vente évènementielle annoncera ses résultatsannuels.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques a publié des résultats annuels 2025 en forte progression, marqués par une hausse de 26% de son chiffre d'affaires à 26,3 millions d'euros.

Transgene

Lors de la publication de ses résultats, la société de biotechnologie a rappelé avoir procédé à une levée de fonds de 105 millions d'euros, qui lui permet de se financer jusqu'au début de l'année 2028.

Trigano

Le spécialiste des véhicules et d'équipements de loisirs détaillera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Valeo

Valeo a annoncé le début de la construction d'une nouvelle usine ultramoderne à McAllen, au Texas. L'équipementier automobile va investir 225 millions de dollars (207 millions d'euros) au cours des cinq prochaines années dans cette installation de 31 308m², qui permettra la création de jusqu'à 500 nouveaux emplois dans la région. La production doit démarrer sur le site fin 2027.

Vallourec

Vallourec annonce avoir signé en février 2026 deux contrats portant sur 14 000 tonnes de produits OCTG (oil country tubular goods), qui s'inscrivent dans une série de cinq contrats récemment conclus avec différents opérateurs en Indonésie.