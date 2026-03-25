 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Danone, Dassault Systèmes, Orange...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 25/03/2026 à 09:16

(AOF) - Air Liquide

Le groupe a annoncé la mise en service d'une nouvelle usine de fabrication de matériaux avancés à Taichung.

Claranova

La société dédiée à l'édition de logiciels publiera ses résultats annuels.

Danone

Danone fait part de la création d'une joint-venture avec Arcor, dédiée au marché laitier en Argentine, joint-venture qui réunira l'activité produits laitiers du groupe français en Argentine avec Mastellone Hermanos et leur filiale logistique commune Logistica La Serenísima.

Dassault Systèmes

Dassault Systèmes annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer aux actionnaires, lors de l'AG du 20 mai, un dividende de 0,27 EUR par action au titre de l'exercice 2025, exclusivement en numéraire.

DBV Technologies

DBV Technologies a annoncé hier soir dans un communiqué son admission dans les indices CAC Mid 60 et SBF 120, à l'issue de la révision annuelle d'Euronext Paris du 12 mars dernier.

Groupe Crit

Groupe Crit publie un résultat net part du groupe de 31,2 MEUR au titre de 2025, contre 73 MEUR pour 2024, ainsi qu'un EBITDA de 145,3 MEUR, contre 149,1 MEUR l'année précédente, soit une marge d'EBITDA en retrait de 0,5 point à 4,3%.

Engie

Engie annonce plusieurs évolutions et nominations au sein de son Comité Exécutif.

Entech

Entech a généré un chiffre d'affaires consolidé de 76 millions d'euros au titre de l'exercice 2025, soit une progression de 62% (prorata temporis) comparé au chiffre d'affaires de l'exercice 2024 (exercice exceptionnel de 9 mois).

Eurazeo

Eurazeo fait part de la nomination de Siu-Wai Ng en tant que partner - head of product au sein de l'équipe investor relations. Basée à Londres, elle sera rattachée à Mathieu Teisseire, managing partner and global head of investor relations, et rejoindra le management committee.

FDE

Au premier semestre de son exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires consolidé de Française de l'Energie (FDE) s'établit à 14,2 millions d'euros, en croissance de 16,5% sur un an.

Ipsos

Ipsos a annoncé la nomination d'Alexandre Boissy au poste de directeur général adjoint, à compter du 7 avril prochain.

LNA Santé

Le spécialiste de la dépendance communiquera ses résultats annuels.

NRJ Group

Le groupe affiche une forte progression de son bénéfice en 2025 grâce à des éléments exceptionnels, dans un contexte opérationnel plus difficile marqué par la baisse des revenus publicitaires.

Orange

Orange a annoncé être entré en négociations exclusives avec le fonds Verdoso en vue de céder Globecast, sa filiale spécialisée dans les services de diffusion de contenus audiovisuels. Présente à l'échelle mondiale, l'entreprise accompagne chaînes, détenteurs de droits et plateformes grâce à une infrastructure combinant satellite, fibre et IP.

OVHCloud

OVHcloud indique avoir signé un contrat engageant en vue d'acquérir Dragon LLM, une plateforme de fine-tuning de modèles IA dédiée aux industries régulées, une opération qui vise à renforcer son expertise dans l'IA générative.

Prodways

Prodways a publié ses résultats annuels, marqués par une hausse de l'Ebitda courant et de la marge associée. Les autres lignes de comptes sont en repli.

Quadient

La plateforme d'automatisation intelligente signalera ses résultats annuels.

Showroomprivé

Le groupe spécialisé dans la vente évènementielle annoncera ses résultatsannuels.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques a publié des résultats annuels 2025 en forte progression, marqués par une hausse de 26% de son chiffre d'affaires à 26,3 millions d'euros.

Transgene

Lors de la publication de ses résultats, la société de biotechnologie a rappelé avoir procédé à une levée de fonds de 105 millions d'euros, qui lui permet de se financer jusqu'au début de l'année 2028.

Trigano

Le spécialiste des véhicules et d'équipements de loisirs détaillera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Valeo

Valeo a annoncé le début de la construction d'une nouvelle usine ultramoderne à McAllen, au Texas. L'équipementier automobile va investir 225 millions de dollars (207 millions d'euros) au cours des cinq prochaines années dans cette installation de 31 308m², qui permettra la création de jusqu'à 500 nouveaux emplois dans la région. La production doit démarrer sur le site fin 2027.

Vallourec

Vallourec annonce avoir signé en février 2026 deux contrats portant sur 14 000 tonnes de produits OCTG (oil country tubular goods), qui s'inscrivent dans une série de cinq contrats récemment conclus avec différents opérateurs en Indonésie.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
171,9200 EUR Euronext Paris +1,63%
CLARANOVA
0,6760 EUR Euronext Paris +4,00%
CRIT
59,400 EUR Euronext Paris -1,00%
DASSAULT SYSTEMES
16,8100 EUR Euronext Paris +1,33%
DBV TECHNOLOGIES
3,6200 EUR Euronext Paris +8,06%
ENGIE
26,8900 EUR Euronext Paris +0,71%
ENTECH
10,2600 EUR Euronext Paris +1,99%
EURAZEO
38,9600 EUR Euronext Paris +3,12%
FRANCAISE DE L'ENERGIE
43,4250 EUR Euronext Paris -5,60%
IPSOS
34,1800 EUR Euronext Paris +1,67%
LNA SANTE
25,5000 EUR Euronext Paris +0,39%
NRJ GRP
7,0400 EUR Euronext Paris +2,33%
ORANGE
16,9550 EUR Euronext Paris -1,42%
OVHCLOUD
8,8350 EUR Euronext Paris +5,05%
PRODWAYS
0,7660 EUR Euronext Paris +3,51%
QUADIENT
12,7200 EUR Euronext Paris +1,44%
SHOWROOMPRIVE
0,6800 EUR Euronext Paris -2,86%
STREAMWIDE
71,0000 EUR Euronext Paris +5,97%
TRANSGENE
0,7500 EUR Euronext Paris +0,81%
TRIGANO
148,3000 EUR Euronext Paris -0,34%
VALEO
10,5300 EUR Euronext Paris +2,83%
VALLOUREC
20,9600 EUR Euronext Paris +3,81%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/03/2026 à 09:16:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La ligne d'horizon du quartier des banques au coucher du soleil à Francfort
    Allemagne: Le climat des affaires se dégrade mois que prévu en mars selon Ifo
    information fournie par Reuters 25.03.2026 10:23 

    Le ​moral des entrepreneurs allemands s'est ​dégradé mois ​que prévu ⁠en mars, ‌montre une enquête de ​l'institut ‌Ifo publiée ⁠mercredi. Son indice du climat ⁠des ‌affaires ressort ⁠à ‌86,4, ⁠contre 88,4 (révisé) en ⁠février, tandis ‌que les ​analystes ‌interrogés ... Lire la suite

  • Le logo de l'opérateur de télécommunications français Orange à Bruxelles
    Orange envisage de céder Globecast au fonds Verdoso
    information fournie par Reuters 25.03.2026 10:13 

    Orange a annoncé ‌mercredi avoir engagé des négociations exclusives avec le ​fonds Verdoso en vue d’un projet de cession de Globecast, l'activité de services médias de l'opérateur français ​de télécommunications, pour un montant qui n'a pas été dévoilé. "Le projet ... Lire la suite

  • Un engin de chantier déblaye les décombres d'un immeuble détruit par un bombardement à Téhéran, le 23 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 25.03.2026 10:13 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui est entrée dans son 26e jour mercredi: . L'ambassadeur d'Iran au Pakistan nie toute négociation avec Washington L'ambassadeur d'Iran au Pakistan a déclaré mercredi qu'il n'y avait eu aucune discussion ... Lire la suite

  • ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Danone se renforce en Argentine grâce à une coentreprise avec son partenaire Arcor
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.03.2026 09:54 

    Le géant agroalimentaire français Danone a annoncé mardi la création d'une coentreprise en Argentine avec son partenaire local Arcor, en reprenant un groupe familial et sa marque laitière emblématique dans le pays. Danone et Arcor "renforcent leur alliance stratégique" ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank