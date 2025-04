Danone: croissance de plus de 4% du CA en comparable information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Danone dévoile un chiffre d'affaires de 6,84 milliards d'euros pour les trois premiers mois de 2025, en progression de 0,8%, pénalisée par des effets négatif de périmètre (-3%) et de change (-0,8%), mais avec un effet positif de l'hyperinflation (+0,8%).



En données comparables, le chiffre d'affaires a augmenté de 4,3% grâce à une hausse de 1,9% du volume/mix et un effet prix de +2,4%, et avec une 'bonne dynamique de l'ensemble des géographies, reflétant la résilience de ses activités'.



Le groupe agroalimentaire revendique ainsi une performance très soutenue en Chine, Asie du Nord et Océanie (+9,9% en comparable), une croissance solide en Amérique du Nord (+3,7%) et des progrès continus en Europe (+2%).



Danone confirme ses objectifs 2025, en ligne avec l'ambition moyen-terme, d'une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre +3% et +5% et d'une hausse du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.





