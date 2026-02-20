 Aller au contenu principal
Danone-CA +4,7% au T4, vise une croissance du CA de 3% à 5% en comparable pour 2026
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 08:19

(Actualisé avec détails à partir du §3)

Danone DANO.PA a annoncé vendredi viser en 2026 une croissance du chiffre d’affaires en données comparables comprise entre 3% et 5% et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d’affaires, après avoir fait état de ventes au quatrième trimestre légèrement supérieures au consensus.

Le fabricant des yaourts Activia et de l'eau Evian a enregistré un chiffre d'affaires net trimestriel de 6,68 milliards d'euros, en hausse de 4,7% en données comparables, contre le consensus de 4,3% fourni par la société (6,67 milliards d'euros).

La performance a été tirée par la Chine, où les ventes ont bondi de 10,4% au quatrième trimestre en données comparables, portées par une forte demande en nutrition médicale et en alimentation infantile, compensant largement la faiblesse des crèmes pour café sur un marché américain très concurrentiel.

La nutrition spécialisée a de nouveau été le segment le plus dynamique avec une croissance de 7,2 % au quatrième trimestre, suivie des produits laitiers et d’origine végétale (EDP) à 3,8 %, tandis que les Eaux ont progressé de 2,2 %.

La marge opérationnelle courante ressort pour sa part à 13,4% pour 2025.

Le free cash-flow a atteint 2,8 milliards d’euros en 2025, au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur 2,5 milliards d’euros.

Danone et Nestle NESN.S subissent la pression des

investisseurs

qui leur demandent de préciser l'impact financier des plus importants rappels de préparations pour nourrissons de leur histoire récente.

Danone indique dans son communiqué que, bien que les procédures de rappel se poursuivent en coordination avec les autorités, "les impacts financiers identifiés à ce stade ne sont pas significatifs".

"L’évaluation des impacts sera finalisée une fois l’ensemble des rappels achevés," ajoute le groupe.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Dominique Vidalon, édité par Augustin Turpin)

