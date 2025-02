Danone: BNPA courant en progression de 2,5% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Danone publie au titre de 2024 un BNPA courant en progression de 2,5% à 3,63 euros, avec une marge opérationnelle courante en hausse de 39 points de base à 13%, 'tout en réinvestissant continuellement dans la croissance future'.



Le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire s'est tassé de 0,9% en données publiées, à près de 27,4 milliards d'euros, mais a progressé de 4,3% en comparable, porté par un volume/mix de +3% et un effet prix de +1,3%.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 24 avril un dividende de 2,15 euros par action au titre de 2024, en hausse de 2,4%. Si cette proposition est approuvée, il sera détaché de l'action le 3 mai et payable le 7 mai.



Danone affiche des objectifs 2025 'en ligne avec l'ambition moyen-terme', à savoir une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre +3% et +5%, ainsi qu'une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du CA.





Valeurs associées DANONE 70,20 EUR Euronext Paris +0,98%