Danone SA DANO.PA :
* COMPTE TENU DE L'ÉVOLUTION DES RECOMMANDATIONS DES AUTORITÉS, DANONE ANNONCE UN RAPPEL CIBLÉ DE CERTAINS LOTS DE LAITS INFANTILES
* PROCÉDERA AU RETRAIT, SUR CERTAINS MARCHÉS CIBLÉS, D'UN NOMBRE TRÈS LIMITÉ DE LOTS SPÉCIFIQUES DE LAITS INFANTILES
Texte original nGNEb2SdSQ Pour plus de détails, cliquez sur DANO.PA
(Rédaction de Gdansk)
