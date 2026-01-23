 Aller au contenu principal
Danone annonce un rappel ciblé de certains lots de laits infantiles
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 18:25

Danone SA DANO.PA :

* COMPTE TENU DE L'ÉVOLUTION DES RECOMMANDATIONS DES AUTORITÉS, DANONE ANNONCE UN RAPPEL CIBLÉ DE CERTAINS LOTS DE LAITS INFANTILES

* PROCÉDERA AU RETRAIT, SUR CERTAINS MARCHÉS CIBLÉS, D'UN NOMBRE TRÈS LIMITÉ DE LOTS SPÉCIFIQUES DE LAITS INFANTILES

Texte original nGNEb2SdSQ Pour plus de détails, cliquez sur DANO.PA

(Rédaction de Gdansk)

