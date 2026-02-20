Danone accroît son BNPA courant de moins de 5% en 2025
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 08:20
Le chiffre d'affaires ressort à 27,28 MdsEUR en 2025, en léger repli de -0,3% en données publiées mais en progression de 4,5% en données comparables, progression portée par un volume/mix de 2,7% et un effet prix de 1,8%.
"L'ensemble de nos catégories et de nos géographies ont contribué à cette croissance, avec une dynamique particulièrement forte en Chine, en Asie du Nord & Océanie, ainsi que des progrès constants en Europe", précise son directeur général Antoine de Saint-Affrique.
"Nous progressons dans la mise en oeuvre du Chapitre 2 de Renew Danone et continuons à renforcer notre portefeuille : montée en puissance de la nutrition médicale aux Etats-Unis, renforcement de nos positions historiques dans les produits laitiers, avancées dans la science du microbiome et accélération de notre digitalisation", poursuit-il.
Revendiquant un free cash-flow de 2,8 MdsEUR, "reflétant la forte performance opérationnelle", le groupe agroalimentaire proposera un dividende de 2,25 EUR au titre de 2025, en progression de 4,7%.
Il affiche aussi des objectifs pour 2026 "en ligne avec l'ambition moyen-terme" : une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre 3% et 5%, ainsi qu'une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.
Par ailleurs, dans le dossier des laits infantiles, Danone indique que les procédures de rappel sont en cours de déploiement, précisant que les impacts financiers identifiés à ce stade ne sont pas significatifs et que l'évaluation de ces impacts sera finalisée une fois l'ensemble des rappels achevés.
Valeurs associées
|73,5000 EUR
|Euronext Paris
|-0,84%
