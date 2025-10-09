 Aller au contenu principal
Danone : +5% vers 76E, vers un tournant majeur ?
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 12:25

Le titre Danone sort de sa torpeur et bondit de +6% pour s'attaquer à la résistance des 75,7/76E des 26 mai, 4 et 16 septembre.
En cas de franchissement, le titre s'ouvrirait le chemin des 76,94E du 2 mai dernier puis des 82E, zénith historique du 6 septembre 2022.

Valeurs associées

DANONE
75,4600 EUR Euronext Paris +4,14%
