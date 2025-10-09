Danone : +5% vers 76E, vers un tournant majeur ?
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 12:25
En cas de franchissement, le titre s'ouvrirait le chemin des 76,94E du 2 mai dernier puis des 82E, zénith historique du 6 septembre 2022.
Valeurs associées
|75,4600 EUR
|Euronext Paris
|+4,14%
A lire aussi
-
Quatre hommes nés en Moldavie seront jugés le 23 février devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir réalisé en juin 2024 des tags représentant des cercueils avec des inscriptions faisant référence au conflit ukrainien, dans une opération considérée comme ... Lire la suite
-
Après que son père a été attaqué par un jaguar, Atxu Marima et sa famille ont quitté leur tribu des Hi-Merima, coupée du monde dans la forêt amazonienne au Brésil, pour rejoindre "la société civilisée". Ce contact sera fatal à une grande partie de sa famille, décimée ... Lire la suite
-
La tombe de Robert Badinter, artisan de l'abolition de la peine de mort, profanée juste avant son entrée au Panthéon
La tombe de Robert Badinter, l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France, a été profanée jeudi, 20 mois après son décès et à quelques heures de son entrée au Panthéon. La municipalité de Bagneux, où était enterré l'ancien ministre de la Justice, a évoqué ... Lire la suite
-
Au terme d'un réquisitoire puissant, l'avocat général a réclamé jeudi une peine alourdie contre le seul accusé des viols de Gisèle Pelicot à avoir maintenu son appel, coupable selon lui d'avoir participé à "une oeuvre de destruction massive d'une femme livrée en ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer