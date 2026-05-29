Danilo Juvane est nommé Directeur des Relations Investisseurs chez CRH

CRH annonce la nomination de Danilo Juvane au poste de Directeur des Relations Investisseurs.

Danilo Juvane a 25 ans d'expérience sur les marchés financiers, Il occupait jusqu'à récemment le poste de Vice-Président du Développement Corporatif, des Relations Investisseurs et des Critères ESG chez The Williams Companies.

Danilo Juvane a également travaillé comme analyste chez BMO Capital Markets, Kayne Anderson Capital Advisors et Entergy Services.

"Il pilotera les relations investisseurs de CRH, en supervisant l'engagement des actionnaires et en communiquant la stratégie et la proposition de valeur de l'entreprise aux investisseurs" indique le groupe.

Il succède à Tom Holmes, qui accède à un poste de direction au sein de la division stratégie de CRH.

" Son expérience et ses solides compétences en matière de marchés financiers américains seront un atout précieux pour CRH dans la poursuite de sa stratégie de croissance et l'élargissement de sa base d'actionnaires" a déclaré Jim Mintern, DG de CRH.