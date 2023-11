Daniel Och finit par consentir au rachat de Sculptor par Rithm

Daniel Och a accepté de soutenir le projet de rachat de Sculptor Capital Management (anciennement Och-Ziff Capital Management) par Rithm Capital, mettant fin à des années de lutte amère contre le hedge fund qu’il a fondé, rapporte le Financial Times. Sculptor a annoncé que Rithm Capital avait accepté d’augmenter son prix de rachat à 12,70 dollars par action commune Sculptor, valorisant la société à environ 719 millions de dollars. Rithm, autrefois filiale de Fortress Investment Group, avait d’abord signé un accord pour acquérir Sculptor en juillet à 11,15 dollars par action, avant de renforcer son offre à 12 dollars le mois dernier. Daniel Och, qui ne fait plus partie du management de la société depuis quatre ans, faisait pression sur Sculptor pour accepter une offre concurrente d’un groupement de hedge funds incluant Boaz Weinstein et Bill Ackman.