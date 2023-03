Daniel Harari (Lectra) : «Notre modèle reste extrêmement solide. La visibilité est excellente sur nos revenus récurrents»

Daniel Harari, PDG de Lectra. (© T. Laisne)

Daniel Harari a accordé un entretien au Revenu, il expose sa stratégie pour atteindre les objectifs fixés en 2025.

Âgé de 68 ans, Daniel Harari est diplômé de Polytechnique et de HEC. Il a aussi étudié à Stanford (États-Unis). En 1980, il débute chez Meeschaert, puis fonde et dirige en 1984 et 1986 La Solution Informatique et Interleaf France. En 1990, avec son frère André, il rachète Lectra Systèmes, alors en difficultés. Nommé directeur général en 2002, il devient PDG en 2017.

Vous visez plus de 700 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, à comparer à 522 millions l’an dernier. Sur quels moteurs comptez-vous pour réaliser 10% de croissance annuelle moyenne malgré de multiples incertitudes à court terme ?

Daniel Harari : Notre plan est bâti sur plusieurs scénarios. Dans l’hypothèse où l’économie mondiale resterait difficile, la croissance interne serait probablement de 7% en 2024 et 2025, équivalente à l’objectif moyen fixé cette année, mais avec davantage de possibilités de croissance externe.

Nos deux autres scénarios plus optimistes supposent une économie plus dynamique d’ici six à douze mois. Ils intègrent un redémarrage de la Chine, qui pourrait entraîner un rattrapage en 2024-2025 après des années de vaches maigres post-Covid. Indépendamment de la conjoncture, je vois deux grands leviers de croissance pour Lectra pour les trois ans à venir. Le premier tient à l’adoption accrue de nos nouvelles offres pour l’industrie 4.0 [Ndlr : industrie du