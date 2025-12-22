Daniel Florness, directeur général de Fastenal, quitte ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fastenal FAST.O a annoncé lundi que le directeur général Daniel Florness quittera ses fonctions le 16 juillet 2026 et que Jeffery Watts, un initié de la société, a été nommé pour lui succéder, à compter de la même date.