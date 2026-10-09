Danemark - IKEA prêt à transformer ses magasins en abris d'urgence

par Soren Jeppesen et Agnieszka Olenska

Au Danemark, l'enseigne de mobilier suédoise IKEA pourrait transformer ses magasins en abris d'urgence, voire en hôpitaux temporaires, en cas de coupure d'électricité, d'inondation ou d'attaque contre des infrastructures critiques.

Les restaurants de la société pourraient également fournir des repas, des générateurs assureraient le fonctionnement des bâtiments et des lits supplémentaires pourraient être assemblés à partir de kits à monter provenant des rayons des entrepôts.

L'Union européenne encourage ses États membres à collaborer plus étroitement avec le secteur privé dans le cadre de sa "Stratégie pour une union de la préparation", lancée en 2025, qui vise à "renforcer la capacité de l'UE à anticiper" toutes les menaces possibles

Une vague de sabotages présumés, de cyberattaques et d'autres incidents que les responsables européens ont associés à la guerre hybride menée par la Russie a souligné l'urgence à mettre en place cette préparation.

Parmi les menaces répertoriées par l'UE figurent aussi le changement climatique et les risques croissants de catastrophes naturelles

Le service de renseignement militaire du Danemark a déclaré en septembre que la Russie était susceptible d'intensifier ses attaques hybrides contre l'Occident dans les mois à venir, après que l'Allemagne a accusé Moscou d'être responsable d'une tentative d'attaque de drone contre l'aéroport de Leipzig/Halle au mois d'août.

IKEA fait partie de la Coalition d'entreprises pour la préparation aux crises danoise, un réseau qui recense ce que les sociétés privées peuvent fournir en cas d'urgence, qu'il s'agisse de lits, de denrées alimentaires, de camions ou de personnel spécialisé.

L'enseigne suédoise a précisé qu'elle ne disposait pas d'un programme mondial de préparation aux situations critiques et que ces dispositions étaient gérées pays par pays.

Le réseau danois regroupe plus de 200 structures employant plus de 300.000 personnes, allant de détaillants aux groupes de construction en passant par les opérateurs de télécommunications.

"Si une crise survient, les autorités n'auront qu'un seul interlocuteur et trouveront les entreprises capables d’apporter leur aide", a déclaré Maja Broloes, directrice générale du réseau.

Elle a précisé qu'un dispositif d'indemnisation soutenu par l’État était en cours de mise en place, le remboursement étant déterminé au cas par cas.

Ce réseau bénévole a participé à des exercices de préparation avec les autorités gouvernementales, mais n'a pas encore été confronté à une situation d’urgence majeure réelle.

(Rédigé par Soren Jeppesen, Agnieszka Olenska et Tom Little à Copenhague ; Avec la contribution de Greta Fondahn à Stokholm ; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)