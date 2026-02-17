 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Danaher se rapproche d'un rachat de Masimo pour près de 10 milliards de dollars, selon le FT
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 05:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails supplémentaires tout au long de l'article)

L'entreprise de sciences de la vie Danaher DHR.N se rapproche d'un accord de près de 10 milliards de dollars pour acquérir la société de technologie médicale Masimo MASI.O , a rapporté le Financial Times lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Danaher et Masimo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

L'accord sur la société de technologie de surveillance médicale pourrait être dévoilé dès mardi, sauf complications de dernière minute, selon le rapport.

Masimo a une capitalisation boursière d'environ 7 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DANAHER
212,550 USD NYSE -1,10%
MASIMO
130,1900 USD NASDAQ -2,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 17.02.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * VICAT ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 16/02/2026
    Top 5 IA du 16/02/2026
    information fournie par Libertify 17.02.2026 05:00 

    Au programme ce matin : ADP , Crédit Agricole , Eiffage , Eutelsat , Safran . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Un couple et un enfant à vélo se promènent dans l'exposition en plein air d'équipements militaires russes détruits à Kiev, le 15 février 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )
    De nouveaux pourparlers entre Russes, Ukrainiens et Américains attendus à Genève
    information fournie par AFP 17.02.2026 04:43 

    Des négociateurs russes, ukrainiens et américains doivent entamer mardi une nouvelle session de pourparlers à Genève pour trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, après deux récentes rencontres organisées aux Emirats arabes unis qui n'ont pas débouché ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron (au centre à d.) et son épouse Brigitte Macron (à g.) sont accueillis par des responsables indiens à leur arrivée à Bombay, en Inde, le 17 février 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Macron retrouve Modi en Inde, entre vente de Rafale et IA
    information fournie par AFP 17.02.2026 04:14 

    Le président français Emmanuel Macron retrouve mardi le Premier ministre Narendra Modi à Bombay, capitale économique de l'Inde, pour renforcer le partenariat stratégique bilatéral, avec à la clef la vente de 114 chasseurs Rafale et un ancrage dans l'intelligence ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank