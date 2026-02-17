Danaher se rapproche d'un rachat de Masimo pour près de 10 milliards de dollars, selon le FT

L'entreprise de sciences de la vie Danaher DHR.N se rapproche d'un accord de près de 10 milliards de dollars pour acquérir la société de technologie médicale Masimo MASI.O , a rapporté le Financial Times lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Danaher et Masimo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

L'accord sur la société de technologie de surveillance médicale pourrait être dévoilé dès mardi, sauf complications de dernière minute, selon le rapport.

Masimo a une capitalisation boursière d'environ 7 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.