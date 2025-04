Danaher : résultats trimestriels et perspectives

(AOF) - Avec des résultats trimestriels en léger repli, Danaher a néanmoins fait mieux que prévu. Sur les trois premiers mois de l’année, le bénéfice net s’est élevé à 954 millions de dollars, contre 1,09 milliard de dollars un an plus tôt. De son côté, le bénéfice par action ajusté a atteint 1,88 dollar, contre 1,92 dollar. précédemment et des attentes autour de 1,62 dollar. Enfin, le chiffre d’affaires s’est légèrement affaissé (-0,95 %) pour s’installer à 5,74 milliards de dollars.

Pour le deuxième trimestre, les revenus ajustés sont attendus en croissance de 5 %, et de 3 % sur l'ensemble de l'année. Enfin, le bénéfice net ajusté par action est attendu entre 7,6 et 7,75 dollars, contre 7,48 dollars par titre au cours de l'exercice 2024.

