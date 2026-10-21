Danaher recule en raison des inquiétudes liées au ralentissement de la croissance au quatrième trimestre

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21 octobre - ** L'action du fabricant de produits de diagnostic Danaher DHR.N recule de 4,8% à 213,50 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit une hausse de son chiffre d’affaires ajusté du quatrième trimestre, hors activité respiratoire, comprise entre 4% et 5% en glissement annuel, contre une croissance de 5,5% au troisième trimestre

** Barclays a déclaré que ces perspectives reposaient sur des hypothèses très prudentes, mais a souligné que la direction devait trouver le juste équilibre dans ses hypothèses sous-jacentes afin de rassurer les investisseurs sur le fait que ce ralentissement reflète une attitude prudente plutôt que de véritables signes de ralentissement dans les activités principales

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l’ensemble de l’exercice compris entre 8,57 et 8,62 dollars, contre une prévision antérieure de 8,45 à 8,60 dollars

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’est établi à 6,6 milliards de dollars, conformément aux estimations

** Ces résultats conformes aux prévisions s’avèrent toutefois légèrement en deçà des attentes, notamment en ce qui concerne la croissance du secteur biotechnologique, ajoute Barclays

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 2% depuis le début de l’année