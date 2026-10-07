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Danaher, entreprise spécialisée dans les sciences de la vie, va lancer en 2027 un laboratoire de recherche autonome basé sur l'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 13:33

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société spécialisée dans les sciences de la vie Danaher DHR.N a annoncé mercredi son intention de lancer, au début de l'année prochaine, son premier laboratoire de recherche autonome basé sur l'intelligence artificielle, afin d'accélérer et de rendre plus efficaces la découverte et le développement de médicaments.

Voici plus de détails:

* Ce laboratoire, qui devrait être pleinement opérationnel début 2027, combinera l’IA, la robotique et les technologies de plusieurs filiales de Danaher au sein d’un flux de travail connecté, afin de développer des anticorps sur mesure et d’autres outils moléculaires

* Il devrait permettre d’accélérer de huit fois la découverte de molécules et de multiplier par dix la production annuelle de molécules se liant à des cibles

* "Cela permet aux scientifiques de se concentrer sur les défis scientifiques complexes où l’intuition humaine est la plus importante", a déclaré JC Gutierrez-Ramos, directeur scientifique de Danaher

* Le laboratoire utilise l’IA pour aider à créer de nouvelles molécules capables de se lier spécifiquement à une cible biologique, notamment des anticorps, puis fabrique et teste chacune d’entre elles, en réinjectant chaque résultat dans le modèle afin d’améliorer la conception suivante

* Ce laboratoire s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large mené à l’échelle de Danaher, visant à créer une gamme d’instruments intelligents, a précisé l’entreprise

IA: Intelligence artificielle

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