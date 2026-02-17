 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Danaher chute suite à un accord de 9,9 milliards de dollars pour acquérir Masimo
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 14:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

17 février - ** Les actions de la société de sciences de la vie Danaher DHR.N ont baissé d'environ 6,4 % à 199 $ avant la mise sur le marché ** DHR va acquérir le fabricant d'oxymètres de pouls Masimo pour 9,9 milliards de dollars, y compris la dette , ont déclaré les entreprises ** L'accord valorise Masimo, qui a été dans un long conflit de brevet avec le fabricant d'iPhone Apple AAPL.O , à 180 $ par action, soit une prime de 38,3 % par rapport à sa dernière clôture

** Les actions Masimo ont augmenté de 34,4 % à 174,89 $ avant l'ouverture des marchés

** Les sociétés prévoient de conclure l'accord d'ici le second semestre 2026

** Depuis le début de l'année, DHR a baissé d'environ 7 %, les actions de MASI sont restées pratiquement inchangées

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APPLE
255,7900 USD NASDAQ 0,00%
DANAHER
212,550 USD NYSE 0,00%
MASIMO
130,1900 USD NASDAQ +0,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank