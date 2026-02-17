Danaher chute suite à un accord de 9,9 milliards de dollars pour acquérir Masimo

17 février - ** Les actions de la société de sciences de la vie Danaher DHR.N ont baissé d'environ 6,4 % à 199 $ avant la mise sur le marché ** DHR va acquérir le fabricant d'oxymètres de pouls Masimo pour 9,9 milliards de dollars, y compris la dette , ont déclaré les entreprises ** L'accord valorise Masimo, qui a été dans un long conflit de brevet avec le fabricant d'iPhone Apple AAPL.O , à 180 $ par action, soit une prime de 38,3 % par rapport à sa dernière clôture

** Les actions Masimo ont augmenté de 34,4 % à 174,89 $ avant l'ouverture des marchés

** Les sociétés prévoient de conclure l'accord d'ici le second semestre 2026

** Depuis le début de l'année, DHR a baissé d'environ 7 %, les actions de MASI sont restées pratiquement inchangées