Danaher chute après un rapport du FT sur l'accord Masimo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions de la société de sciences de la vie Danaher DHR.N ont baissé d'environ 5% à 202,54 dollars avant la mise sur le marché ** La société est proche d'un accord de près de 10 milliards de dollars pour acquérir Masimo MASI.O , a rapporté le Financial Times lundi

** Danaher et Masimo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

** Depuis le début de l'année, DHR a baissé d'environ 7 %