Danaher achète Masimo pour 9,9 milliards de dollars pour renforcer son pôle diagnostic

Danaher paiera 180 dollars par action, soit une prime de 38,3%

Les analystes considèrent l'accord comme surprenant

L'opération devrait être conclue d'ici le second semestre 2026

Danaher DHR.N va acquérir Masimo

MASI.O dans le cadre d'une transaction de 9,9 milliards de dollars, alors qu'il cherche à élargir son portefeuille de diagnostics avec les appareils de la société californienne de technologie médicale pour surveiller les niveaux d'oxygène dans le sang.

Les deux entreprises ont déclaré mardi que Danaher paierait 180 dollars par action pour acheter Masimo. L'offre représente une prime de 38,3 % par rapport à la dernière clôture de Masimo.

L'opération marque une rare évolution au-delà de l'activité principale de la société de sciences de la vie Danaher, à savoir les outils de développement de médicaments, pour prendre pied sur le marché des produits de surveillance du taux d'oxygène dans le sang, un segment dominé par Medtronic MDT.N et Masimo.

Les actions Masimo ont bondi de 34 % pour atteindre 174,48 dollars, tandis que les actions Danaher ont chuté de 3,5 %, et étaient sur le point d'effacer plus de 5 milliards de dollars de la capitalisation boursière de 150 milliards de dollars de la société.

Les analystes de J.P.Morgan ont déclaré qu'une cible dans le secteur des technologies médicales était surprenante et s'attendent à ce que l'opération pèse sur les actions de Danaher, car les investisseurs pourraient y voir un signe que les cibles potentielles sur les principaux marchés de l'entreprise sont moins favorables dans l'environnement actuel.

Les entreprises du secteur des sciences de la vie, qui fournissent des outils de développement de médicaments, ont été confrontées à l'incertitude tarifaire et à la diminution des financements de la recherche universitaire et gouvernementale, et ont donc cherché à se diversifier et à stimuler les segments non essentiels.

L'accord avec Masimo élargit le segment diagnostique de Danaher, en complétant ses analyseurs de sang invasifs Radiometer avec les oxymètres de pouls non invasifs de Masimo, les appareils de surveillance de la fonction cérébrale et de la respiration, entre autres produits.

Christian Moore, analyste chez Bernstein, estime que l'opération devrait s'avérer bénéfique pour Danaher à terme.

Masimo s'est récemment transformée en une société de technologie médicale "pure" après avoir vendu son unité Sound United, qui détenait les marques audio Denon et Marantz, à Harman de Samsung l'année dernière pour 350 millions de dollars.

Danaher prévoit une augmentation de 15 à 20 cents de son bénéfice net dilué ajusté par action ordinaire au cours de la première année complète et d'environ 70 cents au cours de la cinquième année complète suivant l'achèvement de l'acquisition.

L'opération devrait être finalisée d'ici le second semestre 2026.