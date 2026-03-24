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Danaé Preslier nommée head of sales DPAM pour la France
information fournie par AOF 24/03/2026 à 15:00

(AOF) - Degroof Petercam Asset Management (DPAM) annonce la nomination de Danaé Preslier en tant que head of sales pour la France, succédant à Alexandre Touma, récemment nommé global head of public market sales au sein du pôle investment management d’Indosuez Wealth Management. Dans ses nouvelles fonctions, Danaé Preslier est responsable du développement commercial de DPAM en France, un marché stratégique pour la société.

Elle s'appuie sur sa connaissance approfondie des besoins des clients et sur la force des équipes locales pour poursuivre la croissance des activités et renforcer les relations de long terme avec les partenaires.

Danaé Preslier dispose de 15 ans d'expérience sur les marchés financiers, dont plus de 10 ans en tant que sales B2B. Avant de rejoindre DPAM, elle a occupé différents postes pendant près de 10 ans chez ABN Amro, où elle a développé une expertise solide dans la relation avec les clients professionnels et la distribution de solutions d'investissement.

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1 commentaire

  • 15:11

    Et en français svp ?

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