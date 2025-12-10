 Aller au contenu principal
Dan Lévy quitte la direction financière d'Ipsos
10/12/2025

Ipsos annonce que son directeur financier Dan Lévy quittera prochainement ses fonctions pour poursuivre de nouvelles opportunités à l'extérieur du groupe. Le processus de sélection du nouveau directeur financier est engagé.

En attendant la nomination d'un successeur à titre définitif, Olivier Champourlier, actuellement directeur du contrôle de gestion groupe chez Ipsos, assume à effet immédiat le rôle de directeur financier par intérim.

"Il a précédemment été directeur de la consolidation, de la comptabilité et de la fiscalité du groupe, et directeur financier pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique", précise la société d'études de marché et de sondages d'opinion.

IPSOS
31,2600 EUR Euronext Paris -3,52%
