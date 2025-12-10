Dan Lévy quitte la direction financière d'Ipsos
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 08:00
En attendant la nomination d'un successeur à titre définitif, Olivier Champourlier, actuellement directeur du contrôle de gestion groupe chez Ipsos, assume à effet immédiat le rôle de directeur financier par intérim.
"Il a précédemment été directeur de la consolidation, de la comptabilité et de la fiscalité du groupe, et directeur financier pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique", précise la société d'études de marché et de sondages d'opinion.
Valeurs associées
|31,2600 EUR
|Euronext Paris
|-3,52%
