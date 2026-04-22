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Dan Lévy nommé directeur finances et performance de FDJ United
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 07:08

En marge de son point d'activité au titre du 1er trimestre 2026, FDJ United a fait part mardi soir de la nomination de Dan Lévy, préalablement directeur financier d'Ipsos, comme directeur finances et performance à compter du 18 mai prochain.

Il remplacera à ce poste Pascal Chaffard, qui a été nommé directeur général adjoint en charge de la business unit paris et jeux en ligne ainsi que de la stratégie et de la transformation opérationnelle de FDJ United.

"Fort d'une solide expérience financière et internationale, Dan aura pour mission d'accompagner la poursuite de la transformation du groupe et l'exécution de son plan stratégique "Play Forward 2028", dévoilé en juin dernier", précise la PDG Stéphane Pallez.

Dan Lévy a été nommé directeur financier d'Ipsos en 2022. Auparavant, il avait rejoint la Société Générale en 2010, à l'inspection générale puis comme banquier conseil, avant de diriger un centre d'affaires dédié aux grandes entreprises.

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