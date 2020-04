Dan Draper prend la tête de S&P Dow Jones Indices

(NEWSManagers.com) -

Dan Draper, l' ancien responsable mondial des ETF d' Invesco, a été nommé directeur général de S&P Dow Jones Indices. Il succède à Alex Matturri, qui prend sa retraite après 13 ans en tant que CEO de l' entité.

Dan Draper sera rattaché à Douglas Peterson, président et CEO de S&P Global, et sera membre du comité opérationnel de la société. Il prendra ses fonctions le 15 juin et sera basé à New York.

Dan Draper évolue dans le monde des ETF depuis plusieurs années. Avant Invesco, il a été notamment responsable des ETF chez Credit Suisse, responsable de l' Europe de Lyxor, et responsable du Royaume-Uni et de l' Irlande d' iShares (du temps de Barclays).