Damartex : "Un environnement complexe / CA T3 en baisse"

Publication du chiffre d’affaires T3 2021/22

Après avoir publié un chiffre d’affaires S1 stable à 401,7 M€, Damartex publie un chiffre d’affaires T3 2021/22 en baisse de -11,3% à 173,0 M€. Sur 9 mois, les revenus du Groupe ressortent ainsi en recul de -3,8% 574,8 M€.



Un effet de base exigeant

Le Groupe souffre tout d’abord pour ce troisième trimestre d’un effet de base exigeant. En effet, le CA T3 2020/21 matérialisait une hausse de 20,8% à 195,2 M€ et témoignait d’une excellente dynamique commerciale sur les pôles Fashion et Home & Lifestyle tout en comme sur les ventes e-commerce. Damartex bénéficiait aussi des premiers effets de son plan stratégique et d’investissements marketing. Le CA T3 2019/20 s’affichait quant à lui à 162,1 M€.



Contraction de la consommation

Comme de nombreux secteurs, Damartex est impacté par une inflation record, notamment aux Royaume-Uni et en Allemagne, entraînant ainsi une contraction de la consommation.



Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour de notre modèle (perspectives et paramètres de marché), notre objectif de cours ressort à 17,00 € (vs 25,00 €). Notre recommandation reste à l’Achat étant donné le potentiel de hausse supérieur à 15% (forte baisse du cours).