Damartex réduit sa perte nette annuelle
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 13:32
Le groupe de vêtements et accessoires pour seniors a réalisé un chiffre d'affaires quasi-stable à 521,2 MEUR (-0,6% au total, -1,1% à taux de change constants), 'dans un environnement de marché toujours adverse et après trois années de décroissance'.
Damartex déclare ainsi 'confirmer la dynamique de redressement de sa profitabilité amorcée l'année dernière'. Néanmoins, son directoire ne proposera pas de distribution de dividende lors de l'assemblée générale prévue le 20 novembre.
Valeurs associées
|3,8200 EUR
|Euronext Paris
|+0,53%
