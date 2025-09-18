 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Damartex réduit sa perte nette annuelle
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 13:32

Damartex annonce avoir clôturé son exercice 2024/25 avec un résultat net à -17,7 millions d'euros, contre -36 MEUR précédemment, et un EBITDA opérationnel en hausse de 28,8% à 15,8 MEUR, 'reflet d'un pilotage strict et agile des coûts sur chacun des pôles'.

Le groupe de vêtements et accessoires pour seniors a réalisé un chiffre d'affaires quasi-stable à 521,2 MEUR (-0,6% au total, -1,1% à taux de change constants), 'dans un environnement de marché toujours adverse et après trois années de décroissance'.

Damartex déclare ainsi 'confirmer la dynamique de redressement de sa profitabilité amorcée l'année dernière'. Néanmoins, son directoire ne proposera pas de distribution de dividende lors de l'assemblée générale prévue le 20 novembre.

Valeurs associées

DAMARTEX
3,8200 EUR Euronext Paris +0,53%
