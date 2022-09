Damartex : "Poursuite de la feuille de route / Vers une année de consolidation"

Publication des résultats annuels 2021/2022

Après avoir publié un chiffre d’affaires 2021/2022 de 719,0 M€, en baisse de -5,9% impacté par un contexte économique marqué par l’inflation, Damartex publie des résultats eux aussi impactés par la situation. L’EBITDA opérationnel (hors IFRS 16) ressort ainsi à 8,9 M€ contre 36,2 M€ en 2020/2021 et le ROC à -2,7 M€ (vs 22,0 M€). En cause, un ralentissement de l’activité impacté la topline, une hausse sensible des coûts (papier, transport, …) et la poursuite des investissements du Groupe dans le cadre de son plan de transformation.



Recommandation

Suite à cette publication et à l’actualisation de notre modèle, notre objectif de cours ressort a 15,00 € et notre recommandation reste à l’Achat étant donné le potentiel de hausse supérieur à 15%.