Damartex : "Le plan de transformation porte ses fruits" // Nouvelle initiation de couverture

Engagé aux côtés des plus de 55 ans avec comme ambition d'accompagner ses clients à chacun de leurs moments de vie, Damartex est l'un des premiers créateurs et distributeurs de vêtements et d'accessoires pour les seniors.



Articulé autour de trois pôles distincts avec le pôle Fashion, le pôle Home & Lifestyle et le pôle Healthcare, Damartex est le leader Européen de la Silver Economie. Le Groupe capitalise aujourd'hui sur un portefeuille de marques reconnues et identifiées ainsi que sur un vivier de clients fidèles.



Annoncé en 2018, Damartex est actuellement engagé dans un plan stratégique sur 5 ans visant à révolutionner l'image des marques, à se digitaliser en profondeur, à internationaliser le modèle et à développer en profondeur la culture RSE de la société. Parmi les objectifs évoqués, celui d'atteindre 150 M€ de chiffre d'affaires sur le e-commerce à l'horizon 2022 et celui de développer les pôles Home & Lifestyle et Healthcare pour atteindre 200 M€ de chiffre d'affaires.



Après plusieurs semestres de restructuration et sur fond de crise sanitaire, le Groupe affiche un retour à une croissance forte sur les 9 premiers mois de l'année. La société a aussi publié des résultats S1 2020/2021 en forte amélioration avec un CA en hausse de +4,2% à 402,3 M€ sur le semestre et un redressement de son ROC qui passe de 2,4 M€ à 15,3 M€ témoignant ainsi des premiers effets de ce plan de transformation.



Poursuivant le déploiement de son plan « Transform to accelerate 2.0 » et sur fonds de forte adoption de l'e-commerce, nous estimons que Damartex devrait retrouver le chemin d'une croissance rentable pour les prochaines années.



A ce titre, nous initions la couverture de Damartex avec un objectif de cours de 27,00 € et une opinion à l'Achat.