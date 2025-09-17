Damartex a poursuivi son redressement opérationnel sur l'exercice 2024-2025

(AOF) - Damartex a dévoilé une nette amélioration de ses résultats annuels. Sur l’exercice 2024-2025, l’Ebitda opérationnel a bondi de 28,8 %, à 15,8 millions d’euros, tandis que le résultat opérationnel courant est passé de -1,5 million d’euros à 2,1 millions d’euros. De son côté, la perte nette s’est sensiblement réduite en passant de 36 à 17,7 millions d’euros. Enfin, le chiffre d’affaires est resté quasi-stable avec un très léger repli de 0,6 %, à 521,2 millions d’euros.

Avec cet exercice fiscal, le groupe a poursuivi son redressement opérationnel et compte désormais solidifier sa dynamique commerciale. Le groupe ambitionne d'être une référence de la Silver Economy à travers ses trois pôles : Fashion, Home & Lifestyle et Healthcare.

AOF - EN SAVOIR PLUS