DALET : RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2020

Paris, le 22 septembre 2020

MARGE BRUTE STABLE À 13,7 M€

SAISONNALITÉ ACCRUE SUR LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL EN RAISON DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE

UN BILAN ET DES LIQUIDITES SOLIDES : 10,2 M€ DE TRESORERIE



En millions d'euros S1 2019 S1 2020 Variation Chiffre d'affaires 24,6 25,9 5% Coûts des ventes 10,9 12.2 13% Marge brute 13,7 13,7 -1% Taux de Marge brute 56% 53% -3pt Frais de R&D 6,9 9,0 31% Frais de marketing et vente 5,4 5,5 1% Frais généraux et administratifs 2,9 2,9 -1% Résultat opérationnel courant (1,5) (3,7) n/a Résultat opérationnel (1,5) (3,7) n/a Résultat net part du groupe (1,93) (3,76) n/a

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier semestriel.



DALET spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, publie ses résultats au titre du 1er semestre de l'exercice 2020.

DALET rappelle que les résultats du 1er semestre sont traditionnellement en perte en raison de la saisonnalité sur le chiffre d'affaires toujours plus élevé au 2nd semestre qu'au premier. Cette saisonnalité est de plus amplifiée sur l'exercice 2020 par la crise sanitaire globale qui a marqué le deuxième trimestre 2020.



Progression des revenus récurrents et résilience de la marge brute

Sur le 1er semestre 2020, DALET réalise un chiffre d'affaires de 25,9 M€ en croissance de +5% à données publiées. Si l'activité « Licences » a été ralentie par la crise sanitaire sur les différents marchés du Groupe, entraînant le report de certains jalons sur les projets, les revenus récurrents du Groupe sont en forte progression (+24%) sur le 1er semestre. Cette performance traduit l'intégration des revenus Abonnements issus de la plateforme Flex Media acquise en juillet 2019, (1,0 M€ sur la période) et la bonne dynamique des revenus de Maintenance/support (+13%).

La part récurrente du chiffre d'affaires, indicateur clé pour la société, atteint 46% sur le 1er semestre (contre 39% au 1er semestre 2019).

La marge brute du Groupe est stable sur le 1er semestre 2020 à 13,7 M€, soit un taux de marge brute de 53%, contre 56% sur la même période de l'exercice précédent. Cette légère baisse traduit un mix de ventes moins favorable et une moindre contribution de l'activité « Services » liée au contexte économique actuel.



Saisonnalité accrue sur le Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel courant pour le semestre s'établit à -3,7 M€, le niveau de chiffre d'affaires et sa saisonnalité accrue n'ayant pas permis une absorption optimum des charges, notamment de R&D sur la période. Depuis le début de la crise sanitaire, le Groupe a mis en place les mesures d'économie appropriées, lui permettant ainsi de maitriser l'évolution de ses frais marketing et ventes ainsi que des frais généraux et administratifs qui sont au final restés stables sur la période.

Les frais de Recherche & Développement progressent, eux, de 2,1 M€, reflétant les investissements pour la croissance future, notamment liés à la convergence des offres et un impact comptable négatif (amortissement supérieur à l'immobilisation) lié à l'activation de certains projets sur la période (-0.2 M€ au premier semestre 2020 contre un impact positif de +0.4M€ au S1 2019). Le résultat net part du groupe du 1er semestre s'élève à -3,8 M€ dans un contexte de saisonnalité accrue par le contexte économique actuel.



Trésorerie nette (hors IFRS 16) : 2,8 M€

Au premier semestre 2020, DALET a généré un cash-flow opérationnel de +4,0 M€ (contre +4,2 M€ au S1 2019) lui permettant de couvrir ses efforts d'investissement (-2,3 M€). Le Groupe a bénéficié de plus aux Etats-Unis d'un prêt de 1,5 M$ (soit environ 1,4 M€) dans le cadre du dispositif « Paycheck Protection Program (PPP) Loans » mis en place par le gouvernement américain.

Au 30 juin 2020, le Groupe dispose d'une structure financière solide avec 10,2 M€ de trésorerie disponible, soit une trésorerie nette (hors IFRS 16) de 2,8 M€ et des capitaux propres de 13,8 M€. Le groupe confirme ainsi disposer d'une trésorerie solide lui permettant d'envisager sereinement le futur et maintenir ses principaux investissements de croissance

Suite à l'application de le norme IFRS 16, le groupe comptabilise 3,0 M€ de dettes de location au 30 juin 2020.



Résilience de l'activité et perspectives sur la fin d'année 2020

Malgré les incertitudes liées à l'évolution du contexte sanitaire et économique, DALET estime pouvoir limiter les effets de la crise sur l'activité du Groupe, grâce notamment à une part croissante de revenus récurrents (46% au 1er semestre 2020) et au maintien du carnet de commandes à un niveau élevé.

Le Groupe a enregistré, sur le semestre écoulé, des prises de commande pour un montant de 14,3 M€ (contre 17,6 M€ sur la même période en 2019 et 14,8 M€ en 2018). Au 30 juin, et en tenant compte des reports déjà annoncés par les clients, le carnet de commandes facturables de DALET pour le 2nd semestre de l'exercice 2020 s'établit à 28,5 M€.

Sur la base du contexte économique et sanitaire actuel, Dalet réaffirme son objectif de réaliser, pour l'exercice 2020, un chiffre d'affaires annuel hors Matériels pour le Groupe proche de celui de l'an dernier et un résultat opérationnel courant pouvant avoisiner l'équilibre.



Prochain rendez-vous : Publication du CA du 3ème trimestre 2020 le 4 novembre 2020 après bourse







À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus plus rapidement et avec plus d'efficacité, afin de maximiser la valeur de leurs assets media. DALET propose une riche palette d'outils collaboratifs, permettant de gérer de bout en bout des workflows pour salles de rédaction, programmes d'informations, de sports et de divertissement, la post-production, l'archivage, la radio, les organismes gouvernementaux et corporate.

Les plateformes DALET sont modulaires et évolutives. Elles proposent des applications ciblées riches en fonctionnalités permettant d'adresser des missions critiques pour des petites et grandes organisations média, telles que la planification, l'orchestration de workflow, l'acquisition, le catalogage, le montage, le transcodage, l'automation de diffusion, la distribution multiplateforme et l'analytics.

L'intégration de l'activité Ooyala Flex Media Platform a ouvert de vastes possibilités aux clients de Dalet pour déployer des stratégies digitales innovantes. En leur permettant de mieux adresser leur audience grâce à une distribution multi-plateforme agile de contenu, la solution s'adapte à un plus large éventail de marchés, tels que les équipes et les ligues de sport, les marques et les organisations d'entreprises, mais aussi les sociétés de médias qui élargissent leurs offres digitales.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs et de distributeurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (BBC, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, TV2 Denmark, RFI, Russia Today, RT Malaysia, SBS Australia, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Fox Sports Australia, Turner Asia, Mediaset, Orange, Charter Spectrum, Warner Bros, Sirius-XM Radio), des organisations sportives (National Rugby League, FIVB, Bundesliga) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

ANNEXES : INFORMATION FINANCIÈRE DETAILLÉE - 1ER SEMESTRE 2020

Compte de Résultat Consolidé 30-juin-19 30-juin-20 (en milliers d'euros) 6 mois 6 mois Chiffre d'affaires 24 613 25 919 Coût des ventes -10 884 -12 267 Marge brute 13 728 13 652 Frais de recherche et développement -6 895 -9 016 Frais de marketing et vente -5 427 -5 471 Frais généraux et administratifs -2 909 -2 868 Résultat Opérationnel Courant -1 502 -3 703 Autres produits et charges opérationnels 0 0 Résultat Opérationnel -1 502 -3 703 Charges et produits financiers -201 79 Résultat courant avant impôt -1 703 -3 625 Impôt sur les résultats -229 -134 Résultat net de l'ensemble consolidé -1 932 -3 759 Résultat Net part du groupe -1 932 -3 760 Résultat des minoritaires 0 1

Etat de la situation financière 31-déc-19 30-juin-20 (en milliers d'euros) Goodwill 8 726 8 531 Immobilisations incorporelles 7 116 6 605 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 3 557 2 899 Immobilisations corporelles 1 027 927 Actifs financiers à long terme 582 561 Disponibilités bloquées à long terme 81 85 Autres actifs non courants 1 939 2 140 Impôts différés actifs 270 237 ACTIF NON COURANT 23 296 21 984 Stocks 128 197 Clients 19 454 14 999 Autres débiteurs 5 177 3 566 Trésorerie et équivalent trésorerie 9 118 10 699 Actifs d'impôt exigible 1 357 1 545 ACTIF COURANT 35 235 31 005 TOTAL ACTIF 58 531 52 989 Capital 7 564 7 959 Primes 11 383 10 993 Réserves consolidées -759 -3 673 Résultat Net part du groupe -2 134 -3 760 Réserves de Conversion 2 238 2 306 Capitaux propres part du groupe 18 293 13 825 Intérêts minoritaires 11 12 CAPITAUX PROPRES 18 304 13 837 Dettes financières à long terme 5 074 6 265 Dettes de location à long terme 2 369 1 918 Provisions à long terme 1 015 1 153 Impôt différés passifs 918 812 Produits constatés d'avance non courants 296 334 Autres passifs non courants 803 904 PASSIF NON COURANT 10 475 11 386 Provisions à court terme 194 164 Dettes financières à court terme 1 880 1 595 Dettes de location à court terme 1 410 1 098 Dettes d'impôt exigible 561 533 Fournisseurs 4 723 4 017 Dettes fiscales et sociales 5 470 5 220 Produits constatés d'avance courants 14 162 14 314 Autres créditeurs 1 351 826 PASSIF COURANT 29 752 27 767 TOTAL PASSIF 58 531 52 989

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE NETTE 30-juin-19 30-juin-20 (en milliers d'euros) 6 mois 6 mois Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) -1 932 -3 759 +/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) 2 771 3 178 +/ - Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 29 16 -/+ Plus et moins-values de cession 0 1 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 869 -564 + Coût de l'endettement financier net -96 -35 +/- Charge d'impôt (y compris impôts différés) 229 134 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) 1 001 -464 - Impôts versé (B) -351 -171 +/- Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel) (C) 3 547 4 608 = FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C) 4 197 3 974 - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -2 320 -2 075 +/- Variation des prêts et avances consentis -1 -272 = FLUX NET de TRESORERIE LIE aux OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (E) -2 321 -2 347 -/+ Rachats et reventes d'actions propres -268 -124 + Encaissements liés aux nouveaux emprunts 800 1 390 - Remboursements d'emprunts -603 -433 - Remboursements des dettes de location -504 -744 - Intérêts financiers nets versés (y compris dettes de location) 101 42 +/- Autres flux liés aux opérations de financement 3 -4 = FLUX NET de TRESORERIE LIE aux OPERATIONS de financement (F) -470 127 +/- Incidence des variations des cours des devises (G) 65 -133 = VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (D + E + F + G) 1 472 1 620 Trésorerie à la clôture de la période Trésorerie et équivalents - découverts bancaires 7 396 10 220 Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie et équivalents - découverts bancaires 5 924 8 600 Variation 1 472 1 620