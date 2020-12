DALET : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL AU 30 NOVEMBRE 2020

Levallois (France), le 4 décembre 2020

DALET S.A.

Siège Social : 16 rue Rivay - 92 300 LEVALLOIS PERRET

RCS NANTERRE 378 017 016



INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE

ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

AU 30 NOVEMBRE 2020



Nombre total d'actions composant le capital social Nombre total de droits de vote (*) 3 979 382 Total brut

5 118 900





Total net

5 100 923



(*) Total brut = nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus à retenir pour les franchissements de seuil

Total net = droits de vote exerçables en assemblée







