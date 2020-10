DALET : ENTRÉE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC LONG PATH PARTNERS EN VUE D'UNE PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE

Levallois (France), le 22 octobre 2020



L'équipe de direction de Dalet et certains actionnaires historiques annoncent l'entrée en négociations exclusives avec Long Path Partners en vue d'une prise de participation majoritaire suivie du dépôt d'une offre publique d'achat simplifiée.



Levallois (France), le 22 octobre 2020 - Long Path Partners est entré en négociations exclusives avec l'équipe de direction de Dalet SA (« Dalet » ou la « Société ») et certains de ses actionnaires historiques[1] en vue d'acquérir, par voie de cession et d'apport, au travers d'un véhicule dédié (« Newco »), un bloc de 3.212.399 actions Dalet (le « Bloc de Contrôle »), représentant environ 80,7% du capital et 84,5% des droits de vote de la Société, à un prix de 13,52 euros par action.

Le prix proposé de 13,52 euros par action, qui valorise 100% du capital et des droits de vote de Dalet à environ 53,8 millions d'euros sur une base entièrement diluée, extériorise une prime de 36,6% par rapport au cours de clôture spot du 21 octobre 2020 et des primes de 41,5%, 37,2% et 38,9%, respectivement, par rapport aux cours de clôture moyens pondérés par les volumes des 20, 60 et 120 derniers jours de bourse.

Aux termes de l'opération envisagée, Newco, préalablement capitalisée par une entité dédiée constituée par Long Path Partners pour les besoins de l'opération (le « SPV Long Path »), procéderait à l'acquisition en numéraire d'environ la moitié des actions Dalet du Bloc de Contrôle, le solde faisant l'objet d'un apport en nature par les actionnaires concernés au profit de Newco. À l'issue de la réalisation du transfert du Bloc de Contrôle au profit de Newco, le SPV Long Path détiendrait environ 49% du capital social de Newco.

La signature des accords définitifs portant sur le transfert du Bloc de Contrôle au profit de Newco ne pourra intervenir qu'à l'issue de la procédure d'information et consultation des instances représentatives du personnel de la Société.



À l'issue de la réalisation du transfert du Bloc de Contrôle, il est prévu que Newco déposera à titre obligatoire un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions Dalet, au prix unitaire de 13,52 €. Newco se réservera par ailleurs la possibilité de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique si la condition du seuil de détention était remplie. A l'issue de la réalisation de ces opérations, le groupe Dalet restera dirigé par l'équipe managériale actuellement en place.

Un expert indépendant sera désigné par le conseil d'administration de Dalet, conformément aux dispositions de l'article 261-1 I et II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le conseil d'administration de Dalet ne pouvant constituer de comité ad hoc, cette nomination sera réalisée conformément à l'article 261-1-1 I du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers sous réserve du non-exercice du droit d'opposition de l'Autorité des Marchés Financiers prévu à l'article 261-1-1 III de son règlement général.

Dans l'hypothèse où l'offre publique d'achat simplifiée et le retrait obligatoire seraient mis en œuvre, Newco serait contrôlé par le SPV Long Path à hauteur de 58% de son capital social, ledit SPV Long Path assurant le financement intégral de l'offre publique et du retrait obligatoire précités.

La clôture de l'offre publique d'achat simplifiée pourrait intervenir au cours du premier trimestre 2021. Dalet et Long Path Partners tiendront le marché informé de toute évolution notable de l'opération envisagée. La cotation des actions Dalet, suspendue hier, reprendra à compter de demain, 23 octobre 2020.

L'adossement à un actionnaire de long terme est aujourd'hui motivé par la transformation du groupe Dalet, avec l'évolution de ses offres vers le Cloud, les solutions agiles et un modèle de revenus récurrents, initiée avec l'acquisition de la plateforme Ooyala Flex en 2019. Dans un contexte économique incertain, Dalet bénéficierait ainsi de ressources pérennes pour mener à bien les investissements nécessaires pour répondre aux enjeux futurs de son industrie.

Dans ce contexte, David Lasry, PDG de Dalet, a déclaré « Nous sommes ravis de la confiance que nous accorde Long Path Partners et nos actionnaires historiques Windcrest Partners et SOJE Fund LP, en choisissant d'accompagner le groupe Dalet dans la poursuite de sa transformation vers un modèle SaaS-first. Avec ce soutien de long terme, l'équipe de management, aura la latitude nécessaire pour mettre en œuvre sa vision sur plusieurs années. Grace au talent et à l'implication de ses collaborateurs, Dalet continuera à accompagner ses nombreux clients dans la gestion et l'optimisation de leurs processus métiers et à relever, à leur côté, les défis d'une industrie des médias en pleine mutation. ».



En 2019, Long Path Partners agissant pour le compte du fonds Long Path Smaller Companies Fund LP dont elle assure la gestion, s'est progressivement renforcé au capital de Dalet jusqu'à ce que Long Path Partners propose d'accompagner le développement de Dalet sur le long terme tout en lui offrant l'opportunité d'un retrait de cote, la cotation n'étant plus adapté au schéma de développement de la Société. Au regard de l'opération envisagée, Brian Nelson, associé de Long Path Partners a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à David et à l'équipe de direction fondatrice de Dalet. Au cours des trente années écoulées depuis la création de Dalet en 1990, les fondateurs ont réussi à construire un leader incontesté des logiciels de workflow stratégiques pour les groupes média et les créateurs de contenu parmi les plus sophistiqués et les plus exigeants du monde. Nous nous engageons pleinement à fournir les ressources financières nécessaires afin de soutenir la stratégie actuelle des fondateurs visant à devenir le leader des solutions de flux de travail basées sur le cloud à destination du secteur des médias et opérer la conversion entamée vers un modèle commercial SaaS-first. Je suis investisseur dans Dalet depuis de nombreuses années, et suis heureux que Long Path continue à l'avenir à être un partenaire de l'équipe Dalet sur le long terme ».

Pour SOJE Fund, actionnaire de Dalet le plus important avant l'opération, John J. Pinto a déclaré : « Par l'intermédiaire de SOJE Fund, de Hinsdale LLC et de mes participations personnelles, nous sommes investisseurs dans Dalet depuis près de 18 ans et nous voulons exprimer à l'équipe dirigeante notre reconnaissance pour le travail accompli pendant cette période afin de délivrer un résultat positif pour les actionnaires. Dalet entreprend une transition stratégique, permettant de passer de fournisseur de logiciels sous licence sur site à un modèle SaaS dans les années à venir. L'expertise sectorielle et la valeur ajoutée de Long Path au cours des deux dernières années en font le partenaire idéal pour aider la société à traverser cette période d'investissement. Nous sommes heureux de reconduire une partie de notre investissement aux côtés de David Lasry et de l'équipe de direction de Dalet, ainsi que de Windcrest Partners et Long Path Partners, au cours de cette prochaine étape ».

Newco est conseillée par Alantra France Corporate Finance ainsi que par King & Spalding LLP qui est également le conseil juridique de Dalet sur cette opération.

À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus plus rapidement et avec plus d'efficacité, afin de maximiser la valeur de leurs assets media. DALET propose une riche palette d'outils collaboratifs, permettant de gérer de bout en bout des workflows pour salles de rédaction, programmes d'informations, de sports et de divertissement, la post-production, l'archivage, la radio, les organismes gouvernementaux et corporate.

Les plateformes DALET sont modulaires et évolutives. Elles proposent des applications ciblées riches en fonctionnalités permettant d'adresser des missions critiques pour des petites et grandes organisations média, telles que la planification, l'orchestration de workflow, l'acquisition, le catalogage, le montage, le transcodage, l'automation de diffusion, la distribution multiplateforme et l'analytics.

L'intégration de l'activité Ooyala Flex Media Platform a ouvert de vastes possibilités aux clients de Dalet pour déployer des stratégies digitales innovantes. En leur permettant de mieux adresser leur audience grâce à une distribution multi-plateforme agile de contenu, la solution s'adapte à un plus large éventail de marchés, tels que les équipes et les ligues de sport, les marques et les organisations d'entreprises, mais aussi les sociétés de médias qui élargissent leurs offres digitales.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs et de distributeurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (BBC, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, TV2 Denmark, RFI, Russia Today, RT Malaysia, SBS Australia, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Fox Sports Australia, Turner Asia, Mediaset, Orange, Charter Spectrum, Warner Bros, Sirius-XM Radio), des organisations sportives (National Rugby League, FIVB, Bundesliga) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

Contacts :

Actus Finance & Communication : Investisseurs : Olivier Lambert 01 53 67 36 33

Presse-Médias : Vivien Ferran 01 53 67 36 34



A propos de Long Path Partners

Long Path Partners est une société de gestion privée basée à Stamford, CT et à Boston, MA. Les fonds gérés par Long Path Partners investissent dans un nombre limité d'entreprises de qualité ayant un business prévisible et opérant principalement sur les marchés des logiciels d'entreprise et des services commerciaux et d'information. Les investisseurs desdits fonds sont agiles et patients, ce qui permet de nouer des partenariats avec des équipes de direction, souvent des fondateurs, afin de les accompagner sur le long terme tant sur les marchés publics que privés à l'échelle mondiale.

Contact presse Long Path Partners :

John Patrick Adams +1 203-883-1967

[1] En ce compris notamment Windcrest Partners LP, Hinsdale LLC, SOJE Fund LP et Monsieur John J. Pinto.