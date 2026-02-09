Dakota Gold perd de son éclat après le lancement d'une offre d'actions de 75 millions de dollars

9 février -

** Les actions de Dakota Gold DC.A ont baissé de 5,8 % dans les échanges prolongés

à 6,21 dollars, alors qu'elle cherche à lever des fonds

** La société minière aurifère basée à Lead, dans le Dakota du Sud, lance une offre d'actions de 75 millions de dollars ()

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et d'autres fins générales de l'entreprise

** BMO et la Banque Scotia sont les principaux teneurs de livre ** Dakota possède plus de 48 000 acres autour de la mine Homestake dans le Dakota du Sud et une option pour acquérir 4 261 acres de droits de surface avec les installations et les données connexes détenues par Homestake Mining Company, une filiale en propriété exclusive de Barrick Mining ABX.TO . ** Avec ~116,2 millions d'actions en circulation, selon le prospectus , Dakota a une capitalisation boursière d'environ 770 millions de dollars

** Les actions de DC ont clôturé lundi en hausse de 9,3 % à 6,59 $, en hausse de 16 % depuis le début de l'année. L'action a plus que doublé au cours des 12 derniers mois

** Les quatre analystes considèrent l'action comme "achetée"; la prévision médiane est de 9,88 $, selon les données de LSEG