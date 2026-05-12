Daiwa Asset Management s'allie à Elea Capital pour accélérer en Europe

(Zonebourse.com) - Daiwa Asset Management, filiale de Daiwa Securities Group et l'un des principaux gestionnaires d'actifs japonais avec près de 250 milliards de dollars sous gestion, renforce sa présence en Europe en s'associant à Elea Capital, société indépendante spécialisée dans la sélection et la distribution de solutions d'investissement de long terme.

Dans le cadre de ce partenariat, Elea Capital assurera la distribution des stratégies actions japonaises de Daiwa auprès des investisseurs institutionnels et de la clientèle patrimoniale, avec une priorité accordée au marché français.

Cette initiative intervient alors que le Japon semble engagé dans un nouveau cycle structurel, marqué par la sortie progressive de la déflation, le retour de l'inflation et la hausse des salaires. Le pays bénéficie également des réformes de gouvernance destinées à améliorer le retour sur fonds propres (ROE) des entreprises, dans un contexte de réallocation progressive de l'épargne domestique vers les actions japonaises, encore relativement sous-détenues. Autant de facteurs susceptibles de raviver l'intérêt des investisseurs internationaux pour le marché nippon.

Daiwa Asset Management met en avant plus de 60 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et une expertise reconnue sur les actions japonaises, notamment à travers des stratégies de type "high conviction growth". Celles-ci reposent sur une gestion active concentrée, avec des portefeuilles composés d'une trentaine de valeurs au maximum, principalement dans les secteurs de l'industrie, des semi-conducteurs, de l'automatisation, des technologies et de la santé.

Le gestionnaire cible des entreprises capables de générer durablement des flux de trésorerie, affichant une croissance récurrente des bénéfices et un potentiel de surperformance à long terme. Ces stratégies s'appuient sur une équipe de 700 collaborateurs et sur une plateforme de recherche propriétaire dédiée au marché japonais.

Dans un contexte de normalisation des taux d'intérêt, Daiwa estime que ce type de stratégies pourrait bénéficier d'un regain d'intérêt, porté par un environnement plus favorable aux valeurs de croissance.

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