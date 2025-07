Daimler Truck: ventes en baisse de 5% au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 14:41









(CercleFinance.com) - Daimler Truck a annoncé lundi que ses ventes mondiales avaient baissé de 5% au deuxième trimestre, essentiellement sous l'effet du repli de son activité en Amérique du Nord.



Le constructeur de poids lourds allemand indique avoir écoulé 106.715 véhicules au cours des trois mois écoulés, contre 112.195 sur la même période de 2024.



Les ventes de sa division Trucks North America ont ainsi chuté de 20% à 38.580 unités, à comparer avec 48.246 unités sur le deuxième trimestre de l'exercice précédent.



En Europe, celles de sa branche Mercedes-Benz Trucks sont restées globalement stables, à 38.294 contre 38.481 un an plus tôt.



Le segment Trucks Asia a quant à lui vu ses ventes augmenter de 13% à 26.443 unités, tandis que la filiale Daimler Buses a vu les siennes progresser de 5% à 7027 autobus.



A la Bourse de Francfort, l'action Daimler Truck s'adjugeait 1,3% dans le sillage de ces chiffres, portant à plus de 11% ses gains depuis le début de l'année.





