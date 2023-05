Daimler Truck: va fusionner sa filiale japonaise MFTBC information fournie par Cercle Finance • 30/05/2023 à 10:46

(CercleFinance.com) - Daimler Truck a annoncé mardi qu'il envisageait de fusionner MFTBC, sa filiale japonaise de véhicules utilitaires avec Hino Motors, celle de son rival Toyota.



Le protocole d'accord dévoilé ce matin prévoit la constitution d'une nouvelle société cotée en Bourse, qui serait détenue à parité par Daimler Truck et Toyota.



L'entreprise résultant de cette fusion se positionnerait ainsi comme un constructeur japonais de véhicules utilitaires 'compétitif au niveau mondial', expliquent les deux groupes.



Daimler Truck et Toyota disent vouloir faire de l'entité une société tournée vers les véhicules connectés, autonomes et électriques, mais aussi vers l'hydrogène.



Ils prévoient la signature d'un accord de rapprochement définitif début 2024, en vue d'une finalisation de l'opération d'ici à la fin 2024.



Les détails plus spécifiques de la transaction, à savoir sa dénomination sociale, son implantation et sa structure organisationnelle seront déterminés au cours des 18 prochains mois.



MFTBC, contrôlé à hauteur de 89% par Daimler Truck et de 11% par Mitsubishi, commercialise, sous la marque Fuso, des camions poids lourds, mi-lourds et légers ainsi que des autocars sur le marché asiatique.



A la Bourse de Francfort, l'action Daimler Truck progressait de 0,8% mardi matin.