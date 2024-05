Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Daimler Truck: repli en Bourse malgré des résultats solides information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Daimler Truck a dévoilé vendredi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, mais la prudence de ses perspectives faisait reculer son cours de Bourse.



A l'annonce de ces résultats, le titre affichait un recul de presque 5% en tout début de matinée et essuyait la plus forte baisse de l'indice DAX à la Bourse de Francfort.



Le constructeur allemand de poids lourds a fait état ce matin d'une hausse de son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté à 1,21 milliard d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 1,16 milliard un an plus tôt.



Ce résultat dépasse les attentes des analystes, tout comme son chiffre d'affaires, ressorti en légère hausse à 13,3 milliards d'euros, contre 13,2 milliards sur la même période de 2023, en dépit d'un repli de 13% de ses ventes en volumes, qui ont reculé 108.911 unités.



Dans son communiqué, Daimler se dit en bonne voie en vue d'atteindre ses objectifs annuels, qu'il a confirmés, mais explique aussi se préparer à affronter des 'vents de plus en plus contraires' sur le marché européen.





