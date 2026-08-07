Daimler Truck relève ses prévisions, le titre en nette baisse

(Zonebourse.com) - Daimler Truck s'affiche en net repli à la Bourse de Francfort (-3,37%, à 46,45 euros), pénalisé par des prises de commandes décevantes sur le deuxième trimestre, malgré le relèvement de plusieurs objectifs annuels.

Malgré un contexte encore pénalisé par les tarifs douaniers sur la rentabilité opérationnelle, l'activité industrielle (Industrial Business) a vu son chiffre d'affaires progresser à 11,4 milliards d'euros sur la période d'avril à juin 2026 (contre 10,8 milliards un an plus tôt). Parallèlement, l'Ebit ajusté du groupe s'est élevé à 838 millions d'euros, contre 1,022 milliard d'euros au deuxième trimestre 2025.

Les perspectives pour l'exercice 2026 se sont améliorées notamment grâce au feu vert accordé par le Département du Commerce des Etats-Unis concernant la demande de contenu américain de Daimler Truck qui permet de réduire l'impact tarifaire au second semestre. Combinée à la hausse des volumes de ventes attendue dans la division Trucks North America, le groupe a revu ses objectifs à la hausse.

Les ventes de véhicules sont désormais attendues entre 340 000 et 370 000 unités, contre de 330 000 à 360 000 précédemment. Le chiffre d'affaires industriel devrait quant à lui se situer entre 43 et 47 milliards d'euros, un peu plus que la fourchette de 42 à 46 milliards d'euros initialement prévue. L'Ebit ajusté, auparavant attendu entre 3,2 et 3,7 milliards d'euros, devrait finalement se situer entre 3,6 et 4,1 milliards d'euros.

Les analystes réagissent

Oddo BHF explique que la principale nouveauté concerne les prises de commandes qui ont atteint 74 400 unités, soit une hausse de 27% sur un an, mais une baisse de 35% par rapport au trimestre précédent. L'Amérique du Nord a enregistré 35 400 commandes, en progression de 156% sur un an, mais en repli de 40% en séquentiel. Les analystes évoquent des résultats trimestriels conformes aux chiffres préliminaires qui mettent en évidence une amélioration séquentielle des performances, portée par la reprise des volumes, notamment en Amérique du Nord. Oddo BHF reste à surperformance et vise 52 euros.

De son côté, Jefferies indique que l'inquiétude concernant les capacités aux Etats-Unis ne semble pas justifiée. Lors d'une conférence téléphonique, de nombreuses questions ont été posées sur la nouvelle usine américaine et sur le fait de savoir si cela entraînerait des capacités accrues et une concurrence renforcée à terme. La banque d'investissement américaine n'y croit pas car "même lors d'un ralentissement économique normal, l'offre dépasse la demande ; pourtant, l'histoire montre que l'Amérique du Nord (et DTNA Daimler Truck North America) affiche des marges résilientes". Jefferies reste à l'achat, avec une cible de cours de 54 euros.

Enfin mwb research évoque des résultats conformes aux chiffres préliminaires. Toutefois, les analystes expliquent qu'ils perçoivent la récente vigueur de la demande principalement comme un effet de rattrapage lié au vieillissement des flottes plutôt que comme une reprise durable. Pour mwb research, le marché du camion reste faible et la concurrence chinoise sur l'électrique représente un risque structurel. La recommandation reste à vendre, avec un objectif de 33 euros.

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