 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Daimler Truck relève ses prévisions, le titre en nette baisse
information fournie par AOF 07/08/2026 à 14:27
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Zonebourse.com) - Daimler Truck s'affiche en net repli à la Bourse de Francfort (-3,37%, à 46,45 euros), pénalisé par des prises de commandes décevantes sur le deuxième trimestre, malgré le relèvement de plusieurs objectifs annuels.

Malgré un contexte encore pénalisé par les tarifs douaniers sur la rentabilité opérationnelle, l'activité industrielle (Industrial Business) a vu son chiffre d'affaires progresser à 11,4 milliards d'euros sur la période d'avril à juin 2026 (contre 10,8 milliards un an plus tôt). Parallèlement, l'Ebit ajusté du groupe s'est élevé à 838 millions d'euros, contre 1,022 milliard d'euros au deuxième trimestre 2025.

Les perspectives pour l'exercice 2026 se sont améliorées notamment grâce au feu vert accordé par le Département du Commerce des Etats-Unis concernant la demande de contenu américain de Daimler Truck qui permet de réduire l'impact tarifaire au second semestre. Combinée à la hausse des volumes de ventes attendue dans la division Trucks North America, le groupe a revu ses objectifs à la hausse.

Les ventes de véhicules sont désormais attendues entre 340 000 et 370 000 unités, contre de 330 000 à 360 000 précédemment. Le chiffre d'affaires industriel devrait quant à lui se situer entre 43 et 47 milliards d'euros, un peu plus que la fourchette de 42 à 46 milliards d'euros initialement prévue. L'Ebit ajusté, auparavant attendu entre 3,2 et 3,7 milliards d'euros, devrait finalement se situer entre 3,6 et 4,1 milliards d'euros.

Les analystes réagissent

Oddo BHF explique que la principale nouveauté concerne les prises de commandes qui ont atteint 74 400 unités, soit une hausse de 27% sur un an, mais une baisse de 35% par rapport au trimestre précédent. L'Amérique du Nord a enregistré 35 400 commandes, en progression de 156% sur un an, mais en repli de 40% en séquentiel. Les analystes évoquent des résultats trimestriels conformes aux chiffres préliminaires qui mettent en évidence une amélioration séquentielle des performances, portée par la reprise des volumes, notamment en Amérique du Nord. Oddo BHF reste à surperformance et vise 52 euros.

De son côté, Jefferies indique que l'inquiétude concernant les capacités aux Etats-Unis ne semble pas justifiée. Lors d'une conférence téléphonique, de nombreuses questions ont été posées sur la nouvelle usine américaine et sur le fait de savoir si cela entraînerait des capacités accrues et une concurrence renforcée à terme. La banque d'investissement américaine n'y croit pas car "même lors d'un ralentissement économique normal, l'offre dépasse la demande ; pourtant, l'histoire montre que l'Amérique du Nord (et DTNA Daimler Truck North America) affiche des marges résilientes". Jefferies reste à l'achat, avec une cible de cours de 54 euros.

Enfin mwb research évoque des résultats conformes aux chiffres préliminaires. Toutefois, les analystes expliquent qu'ils perçoivent la récente vigueur de la demande principalement comme un effet de rattrapage lié au vieillissement des flottes plutôt que comme une reprise durable. Pour mwb research, le marché du camion reste faible et la concurrence chinoise sur l'électrique représente un risque structurel. La recommandation reste à vendre, avec un objectif de 33 euros.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

DAIMLER TR HLDG
46,720 EUR XETRA -2,81%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/08/2026 à 14:27:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PHOTO D'ARCHIVE : L'entrée « Wall St » de la Bourse de New York (NYSE) à New York
    Wall Street finit en hausse au terme d'une semaine florissante
    information fournie par Reuters 07.08.2026 22:35 

    La Bourse de New York a fini ‌en hausse et le S&P 500 à un nouveau record de clôture vendredi, à l'issue d'une semaine florissante, les investisseurs ​espérant que la Réserve fédérale hésitera ou renoncera à relever ses taux directeurs en septembre alors que

  • Un écran à la Bourse de New York, le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street clôture en hausse après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:12 

    La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché ... Lire la suite

  • Le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko le 7 juin 2026 à Saint-Denis ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Emploi à la RATP et fonctions d'élu: plainte de AC!! Anti-Corruption visant Bally Bagayoko
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:12 

    AC!! Anti-Corruption a déposé une plainte visant notamment l'Insoumis Bally Bagayoko, maire de Saint-Denis, pour des soupçons de détournement de fonds publics et d'emploi fictif, après un article du Canard enchaîné évoquant un cumul de fonctions à temps plein à ... Lire la suite

  • Le Sénat américain adopte de nouvelles sanctions contre la Russie
    Le Sénat américain adopte de nouvelles sanctions contre la Russie
    information fournie par AFP Video 07.08.2026 20:10 

    Les sénateurs américains adoptent à une très large majorité un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, qui cible particulièrement l'industrie des hydrocarbures. Le texte doit désormais être approuvé par la Chambre des représentants, où un vote n'aura pas ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,11 -1,17%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
HAFFNER ENERGY
0,4555 -1,19%
Or
4 340,23 +2,35%
2CRSI
27,6 -0,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank